Plenković iz Indije: "Moguća suradnja i u Svemiru"

Hrvatski premijer Andrej Plenković boravio je proteklih dana u New Delhiju na poziv indijskog premijera Narendre Modija gdje je sudjelovao na AI Impact Summit 2026, globalnom samitu o umjetnoj inteligenciji. Tijekom posjeta Plenković je u više izjava istaknuo da Hrvatska namjerava “premostiti kontinente” i produbiti suradnju s Indijom ne samo u gospodarstvu i tehnologiji, nego i u inovacijama te drugim strateškim područjima, uključujući najave o mogućoj suradnji i “u svemiru”.

At the @UniofDelhi, I delivered a lecture to students entitled “Bridging Continents: Croatia and India in a Connected World”. Although geographically distant, 🇭🇷 and 🇮🇳 share a profound mutual respect for each other’s history, traditions, and core values, as well as a common… pic.twitter.com/noV1Fk9GSc — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 20, 2026

Također je naglasio spremnost Hrvatske da igra ulogu ključne logističke rute prema srednjoj Europi kroz svoje luke i prometne koridore, pri čemu je spomenuo povećanje trgovinske razmjene i značaj investicija za obje zemlje. Plenković i Modi ponovno su potvrdili dobre bilateralne odnose, a razgovaralo se i o mogućnostima oko rane provedbe Sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i EU te suradnji u tehnologiji, inovacijama i prometnoj povezanosti.

Indijsko medijsko izvještavanje o posjetu

Indijski mediji i službeni kanali pozorno su pratili posjet hrvatskog premijera, ali fokus njihove pozornosti bio je nešto širi nego u hrvatskim izvještajima:

Formalno praćenje posjeta i razgovora s Modijem: Službena vijest indijske vlade potvrdila je da je premijer Shri Narendra Modi primio Plenkovića u New Delhiju na marginama AI Impact Summita, te da su dvojica čelnika razgovarali o jačanju bilateralne suradnje u širokom spektru polja – uključujući trgovinu i investicije, znanost i tehnologiju, kulturne razmjene te povezivanje ljudi-do-ljudi. Naglašena je i važnost ranije spomenutog India-EU slobodnog trgovinskog sporazuma za poticanje trgovine između dviju strana.

Indijski mediji prenijeli su da je Modi u zajedničkim izjavama istaknuo produktivne razgovore o produbljivanju partnerstva u sektorima poput tehnologije, inovacija, brodogradnje, “plavog gospodarstva” i logistike kroz inicijative poput IMEEC koridora, te izrazio zahvalnost za hrvatsku podršku sporazumu EU-Indija.

Također su u indijskim izvorima plasirane informacije o ostalim bilateralnim sastancima koje je Modi održao sa svjetskim liderima na marginama summita, pri čemu se spominje i zajednički interes za poticanje suradnje u tehnologiji, inovacijama i sigurnosnim pitanjima — što uključuje i susret s hrvatskim premijerom.

Ukratko, indijska medijska scena posjet Plenkovića ne tretira isključivo kao hrvatsku priču nego kao dio šire diplomatske slike produbljivanja suradnje između Indije i europskih partnera, s naglaskom na tehnologiju, trgovinu i obostrane strateške interese.