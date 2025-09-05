Plenković i Opara se sastaju s izaslanstvom američkog kongresa i dužnosnicima Bijele kuće

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održat će radni susret s izaslanstvom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država i dužnosnicima Bijele kuće, predvođenim senatorom.

Lindseyjem Grahamom, predsjednikom Odbora za proračun Senata, u nedjelju, 7. rujna 2025., u 19 sati, u hotelu Excelsior u Dubrovniku.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, predsjednik Odbora za vanjsku politiku u Hrvatskom saboru Andro Krstulović Opara te gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.