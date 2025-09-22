Plenković čestitao židovske blagdane: "Lešana tova tikatevu"

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uputio je čestitku svim građankama i građanima židovske vjeroispovijesti povodom blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota.

„Svim vjernicama i vjernicima židovske vjeroispovijesti od srca čestitam Roš Hašanu te nadolazeće blagdane Jom Kipur i Sukot. Uz tradicionalni pozdrav ‘Lešana tova tikatevu – Budite upisani za dobru godinu!’, želim vam svako dobro u novoj 5786. godini te da blagdane provedete mirno i radosno, zajedno s obitelji i prijateljima“, stoji u Plenkovićevoj poruci.

Premijer je u čestitki istaknuo važnost zajedništva i mira te poželio pripadnicima židovske zajednice sretnu i ispunjenu novu godinu.