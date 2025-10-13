Plenković: "Beroš nije operirao sedam godina? Mislite da je zaboravio? Pa jeste li vi zaboravili voziti auto?"

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon predsjedništva HDZ-a.

"Meni je važno da onaj tko dođe u prigodu voditi i upravljati HDZ-om na gradskoj, županijskom ili općinskoj razini da ima znanje, iskustvo, volju i elan i vremena baviti se organizacijom. To je glavni kriterij i da bude angažiran. Nema pravila mladi su super, stari ne vrijede. Bitno je iskustvo i žar i želja da se posao namjerava ozbiljno raditi", rekao je Plenković, prenosi N1.

"Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera"

Komentirao je i ključnu poziciju u pravosuđu koja je prazna već oko pola godine.

"Stvari su vrlo jasne, predsjednik predlaže, parlamentarna većina odlučuje", kaže Plenković.

Odgovorio je i na pitanje možemo li u dogledno vrijeme očekivati dogovor vladajuće većine i oporbe oko sudaca Ustavnog suda.

"Što se nas tiče možemo, sve ovisi kako će se oporba ponašati. Tako je i bilo zadnji put, pustili ste ih lišo što su vam probili rok i natjerali Sabor da zasjeda subotom. To je bilo kao okej. Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera i rušenje Ustavnog poretka", rekao je Plenković.

"Mislite da je zaboravio"

Osvrnuo se i na novog predsjednika Ustavnog suda.

"Želim mu uspjeh u radu" rekao je Plenković i dodao da prvi put čuje da će od Mađarske dobiti odlikovanje.

Novinari su ga pitali i kako komentira povratak bivšeg ministra Beroša na posao.

"Sve je već rečeno, nemam što dodat. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga", kaže Plenković, javlja N1.

Odgovorio je i na pitanje bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina.

"Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto", rekao je Plenković.