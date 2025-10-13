Close Menu

Plenković: "Beroš nije operirao sedam godina? Mislite da je zaboravio? Pa jeste li vi zaboravili voziti auto?"

"Sve je već rečeno, nemam što dodat. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga"

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon predsjedništva HDZ-a.

"Meni je važno da onaj tko dođe u prigodu voditi i upravljati HDZ-om na gradskoj, županijskom ili općinskoj razini da ima znanje, iskustvo, volju i elan i vremena baviti se organizacijom. To je glavni kriterij i da bude angažiran. Nema pravila mladi su super, stari ne vrijede. Bitno je iskustvo i žar i želja da se posao namjerava ozbiljno raditi", rekao je Plenković, prenosi N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa
Andrej Plenković

"Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera"

Komentirao je i ključnu poziciju u pravosuđu koja je prazna već oko pola godine.

"Stvari su vrlo jasne, predsjednik predlaže, parlamentarna većina odlučuje", kaže Plenković.

Odgovorio je i na pitanje možemo li u dogledno vrijeme očekivati dogovor vladajuće većine i oporbe oko sudaca Ustavnog suda.

"Što se nas tiče možemo, sve ovisi kako će se oporba ponašati. Tako je i bilo zadnji put, pustili ste ih lišo što su vam probili rok i natjerali Sabor da zasjeda subotom. To je bilo kao okej. Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera i rušenje Ustavnog poretka", rekao je Plenković.

Vili Beroš

"Mislite da je zaboravio"

Osvrnuo se i na novog predsjednika Ustavnog suda.

"Želim mu uspjeh u radu" rekao je Plenković i dodao da prvi put čuje da će od Mađarske dobiti odlikovanje.

Novinari su ga pitali i kako komentira povratak bivšeg ministra Beroša na posao.

"Sve je već rečeno, nemam što dodat. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga", kaže Plenković, javlja N1.

Odgovorio je i na pitanje bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina.

"Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto", rekao je Plenković.

