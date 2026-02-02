Plenković: "Ako Grad nije u stanju organizirati doček, praktički copy-paste lanjskog dočeka, Vlada je tu da to može"

Premijer Andrej Plenković obraća se nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Komentirao je najavljeni doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića.

"S obzirom na to da se jučer navečer saznalo da je došlo praktički do otkazivanja predviđenog dočeka reprezentativaca zbog očitog neslaganja između Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, mi smo jutros na telefonskoj sjednici Vlade odlučili preuzeti organizaciju svečanog dočeka", naveo je Plenković.

"Thompsonova pjesma je svojevrsna himna rukometaša"

"Prošle godine je na inicijativu rukometaša na dočeku pjevao i Thompson. Nemam dojam da je bilo ikakvih incidenata. Svi su bili jako zadovoljni. Njegova pjesma je postala svojevrsna himna rukometaša", dodao je.

"Ovaj puta Grad Zagreb, za razliku od lani kad je Vlada snosila 50 posto troškova, uopće nije kontaktirao Vladu. Nama je to bilo vrlo neobično. Osobno sam smatrao da je sve u redu... Pjesme koje su oni dogovarali su potpuno nesporne, nisu u suprotnosti s onim što je zagrebačka Skupština odlučila prije tri mjeseca", ustvrdio je.

"Vlada nije htjela dopustiti da ostane veliki ponor između hrvatskog naroda, hrvatskih sportaša i hrvatskih domoljubnih pjevača. Zbog toga smo jutros preuzeli organizaciju", kazao je, piše Index.

"Narod je 1990. birao demokraciju i slobodu"

"Ako Grad nije u stanju organizirati doček, praktički copy-paste lanjskog dočeka, Vlada je tu da to može i treba. Vlada sukladno Ustavu i zakonima je najviše tijelo izvršne vlasti. Radimo ono što svaka odgovorna hrvatska Vlada treba raditi", dodao je.

"Odbacujem sve teze o bilo kakvom protuustavnom djelovanju Vlade. Vlada radi sukladno Ustavu, zakonu i ovlastima. I što je najvažnije, sukladno zdravom razumu. Hrvatski narod je 1990. birao demokraciju i slobodu, nije birao totalitarni refleks, cenzuru i podjele", naglasio je.

"Pozivam sve da u 18 sati dođu na Trg bana Jelačića i u jednom lijepom ozračju proslave uspjeh hrvatskih rukometaša", rekao je.

"Žao mi je da je Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam što radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoje ovlasti da ovo napravi. Broncu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija", istaknuo je.

Novinar je tražio Plenkovića da pokaže dokument koji Vladi daje ovlasti da sama organizira doček. "Imate ga na webu Vlade. Pročitajte si zaključak Vlade. Dovoljno ste dovitljivi da možete otići na web Vlade pa da ga pročitate. Ali ako baš hoćete da vam ja čitam koji su to članci, članak 31 stavak 3 Zakona o Vladi i članak 4 stavak 3 Zakona o javnom okupljanju", odgovorio je Plenković.