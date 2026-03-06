Plazibat u brutalnoj formi pred povratak u Glory: Solinjanin pokazao da je spreman za ring

Jedan od najboljih hrvatskih kickboksača Antonio Plazibat ponovno je u središtu pozornosti borilačke scene. Splićanin se nalazi u sjajnoj formi i sprema se za povratak u organizaciju Glory, a uskoro bi se moglo doznati i ime njegovog novog protivnika.

Plazibat posljednjih godina nema sreće s ozljedama. Nakon velikog povratka i odličnog nastupa protiv Nordinea Mahieddinea, trebao je 7. veljače nastupiti na Gloryjevom turniru “Last Heavyweight Standing”, gdje ga je čekao meč protiv Moryja Kromaha.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Antonio Plazibat (@antonioplazibat)

Međutim, nova ozljeda spriječila ga je da uđe u ring. Hrvatski borac tada je objasnio da bi borba s ozlijeđenom rukom bila prevelik rizik te je odlučio otkazati nastup i posvetiti se oporavku.

Sada je ponovno u punom treningu u Hrvatskoj, a prema svemu sudeći forma mu ne nedostaje. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju s treninga koja pokazuje da je povratak u ring sve bliže.

Ljubitelji borilačkog sporta zato s nestrpljenjem čekaju nove informacije iz Gloryja, a pitanje je samo vremena kada će Plazibat ponovno dobiti priliku pokazati zašto ga mnogi smatraju jednim od najopasnijih teškaša na sceni.