Plazibat se vraća u ring

Nakon gotovo dvije i pol godine stanke, najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat napokon se vraća u ring. Ove subote, 13. prosinca, predvodit će priredbu Glory Collision 8 u nizozemskom Arnhemu, gdje ga u trećem međusobnom okršaju čeka Nordine Mahieddine.

Dugo razdoblje oporavka od ozljede i izbivanja iz borilišta bez sumnje je bilo teško za Plazibata. Frustraciju je dodatno pojačalo otkazivanje nastupa pred domaćom publikom na priredbi Glory 95 u Zagrebu prošle godine, kao i komplikacije s ozljedom podlaktice koje su produžile njegovu neaktivnost, piše Index.

Trilogija kao rođendanski poklon

Da je teško razdoblje napokon iza njega, Plazibat je potvrdio i objavom na Instagramu. "Još četiri dana. Ponovno se osjećam živim!", poručio je svojim pratiteljima. Ujedno je otkrio i svoju trenutačnu formu u Instagram priči: "106.5 kg i najbrži u diviziji, vraća se stari Plaza!"

Povratak u ring stiže uistinu u posebnom trenutku. Naime, samo dan prije borbe, u petak 12. prosinca, splitski borac proslavit će svoj 32. rođendan. Bit će to treći okršaj s Mahieddineom - prvi put su se susreli 2019. u Parizu, kada je Plazibat slavio jednoglasnom odlukom sudaca. U uzvratu godinu i pol dana kasnije u Rotterdamu, pobjedu je tijesnom podijeljenom odlukom odnio Mahieddine.