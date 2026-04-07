Planirate putovati zrakoplovom? Upućen alarm: "Pripremite se"

Zračni promet diljem svijeta suočava se s ozbiljnim poremećajima zbog naglog rasta cijena i smanjene dostupnosti zrakoplovnog goriva, izvještavaju relevantni svjetski mediji poput Reutersa, Bloomberga, The Wall Street Journala i Business Insidera.

Kriza je izravna posljedica sukoba na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca, jedne od ključnih globalnih ruta za transport nafte.

Najveća energetska kriza u modernoj povijesti

Čelnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol upozorio je da je trenutna situacija ozbiljnija od svih velikih energetskih kriza u posljednjih 50 godina.

“Svijet nikada nije doživio poremećaj opskrbe energijom ovakvih razmjera”, izjavio je, naglašavajući da će posljedice osjetiti i razvijene i zemlje u razvoju.

Cijene nafte već su premašile 100 dolara po barelu, dok je cijena zrakoplovnog goriva u samo nekoliko tjedana gotovo udvostručena.

Aviokompanije režu letove Kako prenose Bloomberg i The Wall Street Journal, brojne europske i svjetske aviokompanije već su počele smanjivati broj letova i prilagođavati poslovanje: Ryanair razmatra smanjenje broja linija Lufthansa priprema krizne scenarije i moguće prizemljenje dijela flote Scandinavian Airlines najavio je otkazivanje oko 1000 letova United Airlines planira smanjiti neisplative linije Air New Zealand najavljuje rezanje oko 5 posto letova Istodobno, azijske kompanije poput AirAsije i Vietnam Airlinesa već su smanjile kapacitete i povećale cijene karata.

“Europa je sljedeća”

Analitičari upozoravaju da bi Europa mogla biti među najpogođenijim regijama. Prema analizi Argus Medije, posebno je izloženo Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i ostatak kontinenta suočava se s rizikom nestašice goriva.

Na to upozoravaju i stručnjaci s tržišta nafte, ističući da zrakoplovno gorivo zahtijeva specifične uvjete skladištenja, zbog čega su zalihe ograničene.

“Putovanja su već poskupjela u Aziji, a Europa se suočava s neposrednim rizikom nestašice. Pripremite se”, poručuju analitičari.

Da problem više nije teorijski, potvrđuju i događaji na terenu. Kako prenosi Reuters, nekoliko talijanskih zračnih luka već je upozoreno na moguće ograničenje opskrbe gorivom.

Istodobno, aviokompanije uvode dodatne naknade za gorivo, a cijene karata u nekim slučajevima porasle su i do 40 posto.

Udar na putnike i gospodarstvo

Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sukoba mogao dodatno pogoršati situaciju – s posljedicama koje se neće osjetiti samo u zračnom prometu, nego i kroz rast cijena hrane, inflaciju i opće usporavanje gospodarstva.

Ako se kriza produbi, putovanja bi uskoro mogla postati znatno skuplja i rjeđa nego što su bila posljednjih godina.