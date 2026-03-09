Planirate putovanje ili dvomite zbog rata? Vlada RH ima važne upute za Hrvate

Vlada Republike Hrvatske, u koordinaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), pod operativnim vodstvom ministra Gordana Grlića Radmana u proteklih je osam dana organizirala više repatrijacijskih operacija s područja Bliskog istoka.

Do 9. ožujka 2026. u 8:00 sati u izravnoj organizaciji Vlade Republike Hrvatske ( repatrirano je ukupno 870 hrvatskih državljana, kao i 101 strani državljanin: Njemačka (16), Bosna i Hercegovina (9), Nizozemska (7), Ujedinjeno Kraljevstvo (6), Crna Gora (6), Švicarska (5), Italija (5), Poljska (5), Češka (4), Libanon (4), Srbija (4), Ukrajina (4), Kanada (3), Francuska (3), Slovenija (3), Australija (2), Austrija (2) te Egipat, Španjolska, Grčka, Indonezija, Irska, Kazahstan, Meksiko, Filipini, Rumunjska, Rusija, Sudan, Švedska i Venezuela po jedan.

Ovim operacijama omogućen je povratak svim hrvatskim državljanima koji su izrazili želju da napuste krizno područje. Ovime su oni hrvatski državljani koji su htjeli odmah napustiti krizna područja repatrirani.

Uz organizirane letove, dodatni broj hrvatskih državljana i rezidenata napustio je područje redovnim komercijalnim linijama.

Daljnji koraci

MVEP ostaje u pripravnosti te nastavljaju pratiti sigurnosnu situaciju i potrebe hrvatskih državljana na terenu.

VAŽNO: S obzirom na postupnu obnovu redovitih zračnih linija i smanjeni interes za dodatne organizirane letove, hrvatskim državljanima koji su rezidenti u državama regije preporučuje se korištenje dostupnih komercijalnih linija, uz praćenje uputa lokalnih vlasti.

Međunarodna suradnja

Tijekom provedbe operacije brojne države članice Europske unije te partnerske i susjedne države obratile su se Hrvatskoj radi logističke i operativne suradnje. U duhu europske solidarnosti omogućeno je da na pojedinim letovima budu prevezeni i državljani drugih država, kao što su i hrvatski državljani repatrirani letom u suradnji s Republikom Austrijom, Republikom Slovenijom, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Talijanskoj Republici.

Informacije za putnike i njihova prava

Informacije o pravima putnika u zračnom prometu dostupne su na mrežnim stranicama:

Preporuka o putovanjima

VAŽNO: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preporučuje izbjegavanje svih putovanja u države regije Bliskog istoka do daljnjega, kao i izbjegavanje tranzitnih letova preko navedenog područja jer su u svakom trenutku moguće obustave zračnog prometa.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske:

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

KATAR I OMAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

BAHREIN I KUVAJT

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: +965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

IRAK

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

IRAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr

IZRAEL

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +97 2 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

TURSKA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

CIPAR

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr