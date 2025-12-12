Planira se nova spojna cesta od autoceste do Marine i Primoštena

Hrvatske ceste traže izrađivača studije koja će analizirati najbolja rješenja za povezivanje autoceste A1 s Jadranskom magistralom između Primoštena i Marine kod Trogira. Natječaj vrijedan 100.000 eura otvara mogućnost direktne veze ovog turističkog područja s autocestom, što bi znatno olakšalo pristup obali.

Područje od Primoštena do Marine trenutno nema izravnu vezu s autocestom A1. Turisti i posjetitelji moraju autocestom putovati do čvora Šibenik ili čvora Prgomet te odatle nastaviti državnim cestama do obale. Studija će istražiti mogućnost izgradnje spojne ceste koja bi povezala čvor Danilo na autocesti A1 (bivši čvor Vrpolje koji se nalazi nedaleko Šibenika) s Jadranskom magistralom na najpovoljnijoj lokaciji između Primoštena i Marine.

Spojna cesta nije planirana ni šibensko-kninskom ni splitsko-dalmatinskom prostorno-planskom dokumentacijom, što znači da bi studija trebala ponuditi optimalno rješenje koje bi poslužilo kao temelj za buduću izmjenu prostornih planova, piše Portal Grada Kaštela.

Studija traje 15 mjeseci

Zadatak izrađivača bit će predložiti trasu nove spojne ceste duge približno 20 kilometara, s projektnom brzinom od 80 kilometara na sat. Studija mora analizirati prostorno-plansku dokumentaciju obiju županija, utvrditi prometne tokove na postojećim cestama te identificirati sve prostorne osobitosti koje bi mogle utjecati na buduću trasu.

Posebna pozornost posvetit će se analizi ekoloških faktora kroz izradu inženjersko-geološkog i hidrogeološkog izvještaja. Idejno građevinsko rješenje mora biti izrađeno u varijantama kako bi se mogla procijeniti koja trasa predstavlja optimalan spoj s obzirom na troškove izgradnje, utjecaj na okoliš i tehničke zahtjeve.

Područje koje će studija obuhvatiti omeđeno je autocestom A1 na sjeveru, Jadranskom magistralom na jugu, državnom cestom DC33 na zapadu te državnom cestom DC551 na istoku, što uključuje dijelove gradova Šibenika, općina Primoštena, Rogoznice i Marine.

Nakon analize svih predloženih varijanti po više kriterija, odabrat će se ona koja se pokaže najprihvatljivijom za izmjenu prostorno-planske dokumentacije županija. U sklopu studije izradit će se i procjena vrijednosti investicije za svaku od predloženih varijanti, što će omogućiti daljnje planiranje potrebnih financijskih sredstava i pripremu projektne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2026. godine.