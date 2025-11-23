Planinari zapeli u snijegu: HGSS ih spašavao cijelu noć

Iza pripadnika HGSS Stanice Ogulin je neprospavana noć i višesatna akcija spašavanja na području Bijelih stijena, gdje su sinoć u dubokom snijegu zapela trojica planinara. Akcija je trajala do ranih jutarnjih sati, a spašavatelji još jednom upozoravaju na važnost dobre pripreme i odgovornog ponašanja u planini.

Poziv stigao oko 21 sat

Kako je objavio HGSS Ogulin, poziv u pomoć zaprimljen je sinoć oko 21 sat putem centra 112 i HGSS Stanice Delnice. Trojica planinara javila su da su zapeli u snijegu na Bijelim stijenama te da se ne mogu sigurno vratiti.

Spašavatelji iz Delnica i Ogulina pokušali su ih telefonski usmjeriti i nagovoriti na povratak, no planinari su, unatoč savjetima i molbama, ostali pri svojoj zamisli nastavka kretanja. Stanica Delnice stavljena je u pripravnost, dok je Stanica Ogulin krenula u intervenciju.

Spašavatelji do njih stigli prije 2 ujutro

HGSS Ogulin na teren je izašao s dva vozila te se uspio probiti relativno visoko prema Bijelim stijenama. Dalje su nastavili pješice, prteći kroz snijeg.

Do planinara su došli noćas nešto prije 2 sata. Zatekli su ih u snijegu – žive i zdrave, ali promrzle, slabo informirane o terenu na koji su došli te neadekvatno opremljene za zimske uvjete. Nakon kratkog razgovora, svi su zajedno počeli spuštanje prema sigurnijem području te su planinare ispratili do njihova vozila u Jasenku.

Plan koji su planinari imali – kako navodi HGSS – o "malo planinarenja po snijegu" do "lijepog skloništa" brzo se pretvorio u šestosatno probijanje kroz dubok snijeg, po noći i na zahtjevnom terenu, uz vjetar, minus i vrlo otežane uvjete.

U akciji je sudjelovalo deset pripadnika HGSS Stanice Ogulin, dok je dodatnih deset spašavatelja iz Stanice Delnice bilo u pripravnosti. Intervencija je završila oko 4 sata ujutro povratkom svih spašavatelja u bazu.

HGSS uputio apel: "Planina može čekati"

Iz HGSS-a Ogulin poručuju kako ovakve situacije mogu imati ozbiljne posljedice te pozivaju planinare na oprez i razboritost.

"Ljudi, nemojte to raditi. Riskirate, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Nema potrebe da se dovodite u opasnost – planina može čekati", poručili su.

Naglašavaju kako su spašavatelji uvijek spremni pomoći, ali da zrno zdravog razuma, dobra informiranost o području i prikladna oprema često znače razliku između sigurnog izleta i opasne noći u planini.