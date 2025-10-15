Plaće u Hrvatskoj više neće biti tajne, ali nećete znati koliko ima vaš kolega

Od iduće godine iznosi plaća u Hrvatskoj više ne bi trebali biti stroga tajna. Na snagu stupa europska direktiva o transparentnosti plaća, koju Hrvatska mora implementirati u svoj Zakon o radu do lipnja sljedeće godine. Ova promjena omogućit će radnicima da zatraže podatke o svojoj plaći, kao i o prosječnim plaćama kolega koji obavljaju isti ili sličan posao. Ipak, to ne znači da će svatko moći znati točnu plaću svog kolege, piše HRT.

Gostujući u emisiji "U mreži Prvog", Anita Zirdum, v.d. ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu, demantirala je raširenu interpretaciju, naglasivši kako ni europska direktiva ni buduće izmjene Zakona o radu ne propisuju mogućnost uvida u individualne plaće kolega.

Cilj je transparentnost za radnika, ne za kolege

"Želi se postići da se dođe do transparentnosti za samog radnika, što se tiče njegove plaće i uvjeta rada, mogućnosti dobivanja informacija o plaći već prilikom razgovora za posao i informacije o prosječnoj plaći za radna mjesta njegove vrijednosti ako to ne narušava privatnost drugih osoba", pojasnila je Zirdum.

Direktiva, naime, navodi da će radnik imati pravo zatražiti informaciju o svojoj plaći te o prosječnim razinama plaća, razvrstanima po spolu, za kategorije radnika koji obavljaju jednak ili jednako vrijedan rad.

Zaštita privatnosti kao ograničenje

"Poslodavci će imati uspostavljene platne strukture, a to znači objedinjavanje poslova jednake vrijednosti prema određenim kategorijama i onda radnik za tu kategoriju poslova može tražiti prosječnu plaću, s time da poslodavac može i ne dati tu informaciju ako bi to narušilo privatnost, primjerice ako imate samo dva zaposlenika u platnoj strukturi", rekla je Zirdum.

Istaknula je kako će poslodavci i dalje imati slobodu odrediti o čemu će ovisiti visina plaće. "Netko možda ima više iskustva pa će plaća varirati, mi moramo znati raspon u kojem se nalazi i radnik mora znati na temelju čega je njegova plaća određena i koliko on unutar platne strukture može napredovati te na temelju čega", dodala je.

Sindikati: Direktiva će otvoriti Pandorinu kutiju

Predsjednik SSSH Mladen Novosel smatra da bi ova promjena mogla "otvoriti Pandorinu kutiju", osobito u privatnom sektoru. "Vlada je zakonom o plaćama i promjenom uredbe o koeficijentima pokušala napraviti transparentnost i pravednost da se za iste poslova dobiva ista plaća. Međutim, ako se prebacimo na gospodarstvo, to nije samo privatni sektor, onda je priča sasvim drukčija", rekao je Novosel.

Upozorio je kako, za razliku od javnog sektora, mnogi poslodavci u privatnom sektoru ne pojašnjavaju koeficijente, osim ako to nije definirano kolektivnim ugovorima. "Međutim, čak i tamo gdje je kolektivnim ugovorom dogovoren raspon plaća, masa poslodavaca u privatnom sektoru si daje za pravo da netransparentno i nezakonito daje pojedinim radnicima posebne ugovore o plaći koji su tajna", kazao je.

Također je istaknuo problem diskriminacije kod neoporezivih davanja, gdje su žene često u nepovoljnijem položaju jer, primjerice, češće koriste bolovanja zbog djece.

HUP: Nije korektno da svi imaju istu plaću

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber ponovila je kako direktiva neće dovesti do javnog objavljivanja plaća i da se "ništa bitno neće promijeniti". Smatra da nije pošteno da svi na istom radnom mjestu imaju jednaku plaću. "Nije korektno da na istom radnom mjestu svi imaju istu plaću, netko ima više iskustva, netko daje 100 posto od sebe na svom radnom mjestu. Valjda je stvarno korektno da onaj tko više doprinosi da ga se više plati, naravno da to treba biti obrazloženo", izjavila je Weber.

Na to se nadovezao Novosel, ustvrdivši kako u gospodarstvu već sada postoji "uravnilovka" zbog snažnog rasta minimalne plaće proteklih godina, koji druge plaće nisu pratile u istom postotku. "U praksi između najjednostavnijih i srednje složenih poslova imamo gotovo istu plaću", zaključio je.

Smanjuje se jaz u plaćama između spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić iznijela je podatke prema kojima je razlika u plaćama između žena i muškaraca u Hrvatskoj nešto manja od četiri posto. "Prema DZS-u, bruto plaća muškaraca u 2024. godini iznosila je 1854 eura, a prosječna plaća žena iznosila je 1782 eura. Prema Eurostatu iz 2023. godine, vidimo da se i na razini Europske unije jaz u plaćama smanjuje", rekla je.

Zaključila je kako usklađivanje s direktivom neće smjeti biti samo formalno, jer će države članice morati podnositi izvješća Europskoj komisiji o njezinoj implementaciji. "Morat će poduzeti posebne mjere kojima će obrazlagati na koji način su procjene napravljene, i to sve u skladu s tijelima za jednakost", poručila je pravobraniteljica.