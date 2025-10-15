Plaćanje ovim karticama od danas više nije moguće

Zagrebačka banka obavijestila je svoje klijente kako od 15. listopada više neće biti moguće koristiti postojeće Visa kartice. Umjesto njih, korisnicima su već poslane nove Mastercard kartice koje su do danas morali aktivirati.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Aktivacija na nekoliko načina

Nove kartice moguće je aktivirati na više načina: putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva, kao i osobnim dolaskom u poslovnicu.

Zagrebačka banka ističe kako je ovaj prijelaz važan za nesmetano funkcioniranje kartičnih plaćanja te da će Mastercard u potpunosti zamijeniti dosadašnje Visa kartice.