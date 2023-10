PLAĆA IM PORASLA ZA 12% U ODNOSU NA LANI Prodavačice u drogeriji imaju veću plaću od sudaca, doktora znanosti, načelnika općina,...

Mnogi se tu i tamo iznenade kad čuju koliko su plaćene prodavačice u tvrtki dm. Inače dobra plaća im je u protekloj godini još povećana. Iznosi 1672 eura, što je za 12 posto više nego godinu ranije. E pa sad da malo usporedim...

Prosječna osnovna neto plaća suca početnik na oćinskom sudu je oko 1500 eura. Liječnik ima oko 3760 eura mjesečno bruto. Po primanjima liječnika 2021. godine naša se zemlja našla na 17. mjestu. Ispod nas su Slovačka i Grčka. Usporedbe radi liječnici u Irskoj imaju bruto 15 i pol tisuća eura mjesečno, piše dubrovački list.

I dok je prosječna mjesečna bruto plaća medicinske sestre u Luxembourg oko 9 tisuća i 700 eura, kod nas je malo više od 1500 eura. Manje plaćene od hrvatskih medicinskih sestara su samo njihove kolegice u Mađarskoj. Dakle, više ima prodavačica u dm-a neto nego medicinska sestra bruto!

Asistenti na sveučilištima, dakle ljudi sa završenim doktoratima, imaju malo više od 1000 eura neto mjesečno. Asistentu u prosjeku treba 5 godina da dođe do docenture, a tek mu ona omogućava veća primanja. Prosječna neto plaća učitelja u osnovnoj školi je oko 1200 eura, a u srednjoj oko 1260 eura.

Ipak je najisplativije raditi u dm-a

Kaže se da su zdravstvo, obrazovanje i pravosuđe stupovi društva. E pa ti nam stupovi i u ovom pogledu počivanju na vrlo krhkim temeljima. Da to su pozivi i primaran motiv za posvetiti im se ne bi trebala biti zarada. Međutim ljudi smo, ne živimo od zraka…

Osim toga, ruku na srce, demotivirajuće zaista i na one koji spašavaju živote i one koji odlučuju o njihovim sudbinama i one koji nam djecu obrazuju i odgajaju mora djelovati činjenica da su neadekvatno plaćeni. U svakom slučaju vjerujem da ćete dobro promisliti kad savjetujete dijete koju školu ili fakultet upisati. Ima li uopće smisla fakultet kad se bolje zarađuje sa srednjom školom?!

Jasno zakon ponude i potražnje čini svoje i nije sporno da zaposlenici DM-a, meštri, barmeni… svoje novce pošteno zarade. Ali je svakako sporno da npr. jedna medicinska sestra ima primanja koja joj ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. A na današnje cijene vrlo teško. Da ne nabrajamo dalje i uspoređujemo…

Uglavnom, provjerili su iz Dubrovačkog lista i kolika primanja imaju načelnici općina i došli do zaključka da je financijski ipak isplativije raditi u dm-a. Naime, većina načelnika u Hrvatskoj, pa i dubrovačko-neretvanskoj županiji, imaju manja primanja od djelatnica dm-a.