Close Menu

"Pjesmu Čavoglave nitko neće mijenjati ni sankcionirati. ZDS na komemoraciji HOS-a isto može, a sve ostalo je..."

Krenuo je od Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju te se obrušio na SDP
Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara nakon sjednice Vlade na kojoj je prozvao predsjednika RH Zorana Milanovića da dezinformira javnost kad je riječ o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

No, u obraćanju nakon sjednice krenuo je od Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju te se obrušio na SDP koje je prozvao "sitneži koja histerizira".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Pokušaj lijevog političkog spektra (stranke, aktivisti, medijski komentatori) da proglase sve aktivnosti povijesnim revizionizmom i rastom ustaštva su potpuno promašene. Policija radi prijave za sve koji zlorabe oznake iz rata, pjesme neće nitko cenzurirati, no ljevica, teško poražena, nastoji sebe mobilizirati i pronaći svoj razlog postojanja. To vidim i danas s histerizacijom oko akata koji se već tri godine raspravljaju unutar EU-a, vezano uz sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece i zaštitu privatnosti", kazao je Plenković u uvodu rekavši kako su prijedlog EK predložili i SDP-ovi eurozastupnici 17. lipnja, piše Dnevnik.hr.

"Sitnež hoće histeriziranje. Hajdaš se skroz pogubio"

"Ta šireća histerizacija o nekakvom Big Brotheru, da Vlada želi kontrolirati privatne poruke... Dokle ide taj apsurd? Kao što Milanović laže o slanju vojnika u Ukrajinu tako i SDP laže da Vlada želi kontolirati poruke ljudi na društvenim mrežama. To je totalni knock down lijevog političkog spektra, a mene prozivaju ekstremnim desničarom", poručio je premijer i dodao:

"Toliko gluposti i nevjerojantih teza iznosi već tjednima ekipa koja je teško poražena na izborima. Sunce ih je valjda opalilo, dosadno im je. Mi smo politički gigant, a sad ova sitnež hoće histeriziranje u prvi plan. Hajdaš se potpuno pogubio, to je smiješna ekipa."

Kazao je kako je sada tema gdje je državni odvjetnik išao na godišnji odmor, a ne da Milanović krši Zakon o sudovima. Zanimalo ga je i zašto SDP i ostatak oporbe ne reagiraju na Milanovićevo kršenje Zakona o sudovima, po pitanju izbora predsjednika Vrhovnog suda gdje se javila jedna kandidatkinja na natječaj, piše Dnevnik.hr.

Komentirajući Zakon o kršenju reda i mira u kojem nije jasno definiran uzvik ZDS, Plenković je odgovorio kako je važno da policija postupa te da je na sudovima da budu konzistentni.

"Imaju oni alate. Naša je pozicija jasna i čvrsta. Pjesma Čavoglave je pjesma iz Domovinskog rata, izvodi se 35 godina i sankcionirati i mijenjati je neće nitko. Komemoracija HOS-a i oznaka ZDS-a je isto nešto normalno, a sve ostalo je zlorabljenje i treba se kažnjavati. I uzvik ZDS u Saboru", poručio je premijer.

Plenković u okršaju s novinarom: "Pa što je vama?!"

"Baš bih htio da moja legacy bude da sam maknuo Vladu s Markova trga," odgovorio je sarkastično Plenković na pitanje novinara zašto ne izmjesti Vladu s Markova trga na prikladniju poziciju kako bi građani i turisti mogli šetati trgom.

Pitao je novinara gdje da izmjesti Vladu, a kad mu je ovaj predložio Kockicu u kojoj se nalaze i neka ministarstva, premijer je iživcirano rekao: "U Kockicu, u komitet? Pa što je vama?"

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1