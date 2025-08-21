"Pjesmu Čavoglave nitko neće mijenjati ni sankcionirati. ZDS na komemoraciji HOS-a isto može, a sve ostalo je..."

Premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara nakon sjednice Vlade na kojoj je prozvao predsjednika RH Zorana Milanovića da dezinformira javnost kad je riječ o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

No, u obraćanju nakon sjednice krenuo je od Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju te se obrušio na SDP koje je prozvao "sitneži koja histerizira".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Pokušaj lijevog političkog spektra (stranke, aktivisti, medijski komentatori) da proglase sve aktivnosti povijesnim revizionizmom i rastom ustaštva su potpuno promašene. Policija radi prijave za sve koji zlorabe oznake iz rata, pjesme neće nitko cenzurirati, no ljevica, teško poražena, nastoji sebe mobilizirati i pronaći svoj razlog postojanja. To vidim i danas s histerizacijom oko akata koji se već tri godine raspravljaju unutar EU-a, vezano uz sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece i zaštitu privatnosti", kazao je Plenković u uvodu rekavši kako su prijedlog EK predložili i SDP-ovi eurozastupnici 17. lipnja, piše Dnevnik.hr.

"Sitnež hoće histeriziranje. Hajdaš se skroz pogubio"

"Ta šireća histerizacija o nekakvom Big Brotheru, da Vlada želi kontrolirati privatne poruke... Dokle ide taj apsurd? Kao što Milanović laže o slanju vojnika u Ukrajinu tako i SDP laže da Vlada želi kontolirati poruke ljudi na društvenim mrežama. To je totalni knock down lijevog političkog spektra, a mene prozivaju ekstremnim desničarom", poručio je premijer i dodao:

"Toliko gluposti i nevjerojantih teza iznosi već tjednima ekipa koja je teško poražena na izborima. Sunce ih je valjda opalilo, dosadno im je. Mi smo politički gigant, a sad ova sitnež hoće histeriziranje u prvi plan. Hajdaš se potpuno pogubio, to je smiješna ekipa."

Kazao je kako je sada tema gdje je državni odvjetnik išao na godišnji odmor, a ne da Milanović krši Zakon o sudovima. Zanimalo ga je i zašto SDP i ostatak oporbe ne reagiraju na Milanovićevo kršenje Zakona o sudovima, po pitanju izbora predsjednika Vrhovnog suda gdje se javila jedna kandidatkinja na natječaj, piše Dnevnik.hr.

Komentirajući Zakon o kršenju reda i mira u kojem nije jasno definiran uzvik ZDS, Plenković je odgovorio kako je važno da policija postupa te da je na sudovima da budu konzistentni.

"Imaju oni alate. Naša je pozicija jasna i čvrsta. Pjesma Čavoglave je pjesma iz Domovinskog rata, izvodi se 35 godina i sankcionirati i mijenjati je neće nitko. Komemoracija HOS-a i oznaka ZDS-a je isto nešto normalno, a sve ostalo je zlorabljenje i treba se kažnjavati. I uzvik ZDS u Saboru", poručio je premijer.

Plenković u okršaju s novinarom: "Pa što je vama?!"

"Baš bih htio da moja legacy bude da sam maknuo Vladu s Markova trga," odgovorio je sarkastično Plenković na pitanje novinara zašto ne izmjesti Vladu s Markova trga na prikladniju poziciju kako bi građani i turisti mogli šetati trgom.

Pitao je novinara gdje da izmjesti Vladu, a kad mu je ovaj predložio Kockicu u kojoj se nalaze i neka ministarstva, premijer je iživcirano rekao: "U Kockicu, u komitet? Pa što je vama?"