Pjesma stvorena umjetnom inteligencijom na vrhu Billboard ljestvice u SAD-u

Pjesma stvorena umjetnom inteligencijom osvojila je vrh Billboardove ljestvice "Country Digital Song Sales" u Sjedinjenim Američkim Državama, što još jednom potvrđuje koliko algoritamski generirana glazba postaje sveprisutna. Riječ je o pjesmi Walk My Walk izmišljene grupe Breaking Rust, koja donosi nevjerojatno generičku priču o muškarcu koji je "bio pretučen" i "imao blato na trapericama", ali unatoč svemu uspijeva, piše portal Futurism.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Generički hit s milijunskim streamovima

Pjesmu prati i videozapis na Instagramu, također generiran umjetnom inteligencijom, koji prikazuje kauboja kako herojski korača prema zalasku sunca.

Unatoč svojoj generičkoj i neinspiriranoj prirodi, Breaking Rust je na Spotifyju prikupio više od dva milijuna mjesečnih slušatelja. Tamo je naveden kao "provjereni izvođač", iako nema nikakvu biografiju. Nekoliko pjesama grupe preslušano je više od milijun puta, a jedan singl, objavljen prošlog mjeseca, broji preko 4.5 milijuna slušanja.

Tko stoji iza projekta?

Spotify kao "skladatelja" i "tekstopisca" navodi osobu imena Aubierre Rivaldo Taylor. Kako je prošli tjedan istaknuo portal Whiskey Riff, Taylor je također stvarao eksplicitnu AI glazbu pod pseudonimom "Defbeatsai", objavljujući pjesme s naslovima poput Morning Wood, Her Blessed Juice i Kreme Queen.

Trend koji se brzo ubrzava

Ova vijest dolazi nakon što je Billboard ranije ovog mjeseca izvijestio da se barem jedan AI ili AI-potpomognuti izvođač našao na ljestvicama tijekom svakog od prethodna četiri tjedna, što je "niz koji sugerira da se ovaj trend brzo ubrzava".

Glazbena industrija ne zaostaje, potpisujući višemilijunske ugovore s AI izvođačima. Čak je i Universal Music Group, velika izdavačka kuća koja je bila uključena u žestoke tužbe zbog kršenja autorskih prava korištenjem umjetne inteligencije, objavila da je sklopila ugovor o licenciranju s aplikacijom za generiranje glazbe Udio.

Zabrinutost pravih glazbenika

Platforma Spotify posebno se našla na udaru kritika zbog poplave AI sadržaja. Tvrtka je nedavno objavila nove politike za zaštitu izvođača od "neželjene pošte, lažnog predstavljanja i obmane", ali se suzdržala od potpune zabrane AI glazbe.

Breaking Rust daleko je od prve izmišljene AI grupe koja je privukla široku pozornost. Ranije ove godine, "indie rock bend" The Velvet Sundown dospio je na naslovnice nakon što se otkrilo da je riječ o "projektu sintetičke glazbe", osmišljenom kao "stalna umjetnička provokacija".

Ovo je zabrinjavajući trend, budući da se stvarni glazbeni izvođači i dalje bore za proboj na scenu i osiguravanje egzistencije.

"AI bendovi će još više otežati stvarnim ljudskim izvođačima da se probiju i steknu sljedbenike, barem koristeći aplikacije za streaming poput Apple Musica, Spotifyja itd.", rekao je za Newsweek Jason Palamara, docent glazbene tehnologije na Sveučilištu Indiana.