PJESMA I PLES U POZNATOM SPLITSKOM TRGOVAČKOM CENTRU Anđeli u City Centeru One: Djeca i volonteri zajedno izrađuju i prodaju rukotvorine za blagdane

Udruga Anđeli iz Splita i ove je godine prisutna u City Centeru One, gdje kroz nekoliko dana organizira prodaju rukotvorina koje izrađuju zajedno s djecom u sklopu druženja i socijalizacije.

Kako je za naš portal otkrila predsjednica Udruge Anđeli Dijana Aničić, riječ je o tradicionalnoj akciji koja se održava svake godine. "Mi vam svake godine u City Centeru One imamo prodaju naših rukotvorina koje izrađujemo zajedno sa našom dicom kroz druženje i socijalizaciju. U Cityja nam je štand i prodaja traje nekoliko dana i naša se djeca rado odazovu", kazala je Aničić.

Na štandu se mogu pronaći razni proizvodi koje članovi udruge izrađuju tijekom cijele godine, uključujući i one po narudžbama. "Prodajemo razne magnetiće, adventske vijence, balone, sve što je lako za izraditi. Svašta nešto imamo, cijelu godinu radimo, i po narudžbama", dodala je.

Aničić je istaknula i podršku koju udruga redovito dobiva od Marjanki. "Marjanke se uvijek odazovu na sve naše akcije, one vode glazbene radionice pri udruzi Anđele", navela je, dodajući kako djeca rado sudjeluju te na štandu pjevaju zajedno s Marjankama.

Podsjetimo, štand Udruge Anđeli nekoliko je dana postavljen u City Centeru One u Splitu. Organizatori pozivaju sve građane da se odazovu i podrže njihov rad.