Pješakinja ozlijeđena u Dugom Ratu, motociklist pobjegao s mjesta nesreće

Danas oko 15.30 sati na području Dugog Rata dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena pješakinja.

Prema informacijama policije, u nesreći je sudjelovao i vozač motocikla koji je nakon događaja napustio mjesto nesreće. Pješakinja je prevezena na pružanje liječničke pomoći, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Policija je u međuvremenu utvrdila identitet vozača motocikla. On se trenutno nalazi u policijskoj postaji, gdje je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja bit će obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.