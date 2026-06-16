Pješak teško ozlijeđen u Splitu: Policija traži vozača

Splitska policija poziva svjedoke prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak, 15. lipnja 2026. godine, oko 16 sati u Splitu. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila u Ulici Gradišćanskih Hrvata, kod kućnog broja 9, kada je nepoznati vozač izazvao prometnu nesreću udarivši vozilom u pješaka, starijeg muškarca.

Vozač pričekao Hitnu pomoć, ali nije ostavio podatke

Iz policije navode da se najvjerojatnije radi o mopedu. Nakon nesreće, vozač je pričekao dolazak hitne medicinske pomoći, no potom je napustio mjesto događaja. Kako ističe policija, vozač nije ostavio svoje osobne podatke ni podatke o vozilu te nije sačekao dolazak policijskih službenika.

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U prometnoj nesreći pješak je zadobio teške ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju. Policija sada poziva vozača da se osobno javi u Postaju prometne policije Split, na adresi Put Plokita 81, kako bi se utvrdile sve okolnosti ove prometne nesreće.

Policija poziva svjedoke da se jave

"U cilju utvrđivanja činjenica pozivamo i svjedoke prometne nesreće da nazovu Postaju prometne policije Split na brojeve 021/504-010 i 021/504-036", poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.