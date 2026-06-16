Pijan i bez dozvole vozio Splitom: Šest puta kažnjavani recidivist završio u zatvoru, policija mu oduzela automobil

Splitska policija u nedjelju navečer zaustavila je 44-godišnjeg vozača koji je, unatoč ukinutoj i oduzetoj vozačkoj dozvoli, ponovno sjeo za volan – i to pod utjecajem alkohola.

Kako je izvijestila policija, službenici Prve policijske postaje Split oko 23:30 sati zaustavili su osobno vozilo na kolniku Ulice Zagorski put u Splitu. Kontrolom je utvrđeno da vozač upravlja automobilom pod utjecajem alkohola, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 0,97 g/kg.

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Dozvola mu oduzeta do listopada 2027. godine

Daljnjom provjerom policija je utvrdila da 44-godišnjak uopće nije smio biti za volanom. Naime, vozačka dozvola mu je ukinuta i oduzeta do listopada 2027. godine zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Vozač je odmah isključen iz prometa, uhićen i smješten u prostorije za zadržavanje. Policija mu je privremeno oduzela i osobno vozilo.

Prema navodima policije, muškarac je višestruki ponavljač najtežih prometnih prekršaja. Do sada je šest puta pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, vožnje unatoč zabrani te upravljanja vozilom dok mu je vozačka dozvola ukinuta. Policija ističe da takvo ponašanje pokazuje njegovu izrazitu upornost u činjenju prometnih prekršaja i ozbiljno ugrožavanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Policija tražila zatvor, novčanu kaznu i trajno oduzimanje vozila

U žurnom postupku 44-godišnjak je odveden na sud. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna od 660 eura, zabrana upravljanja vozilom te trajno oduzimanje osobnog vozila.

Sud mu je, zbog bojazni da bi mogao nastaviti s činjenjem prekršaja, odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Odluka o kazni za počinjene prekršaje bit će donesena uskoro.