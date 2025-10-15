Pivac i sukrivci sve će priznati: Kazna koju će platiti najveća je novčana sporedna kazna u povijesti RH!

Na zagrebačkome Županijskom sudu u četvrtak bi trebala biti održana sjednica optužnoga vijeća na kojoj će se odlučivati o optužnici Ureda europskoga javnoga tužitelja (EPPO) protiv donedavno čelnih ljudi Mesne industrije Vajda, jedne od tvrtki iz konzorcija najjače domaće grupacije za proizvodnju mesa Pivac, zbog sumnje na subvencijsku prevaru tešku 4,7 milijuna eura, javlja Jutarnji list.

Kao što se već pisalo, EPPO je za prevaru optužio devet osoba predvođenih Miljenkom Pivcem, jednim od donedavnih suvlasnika cijeloga konzorcija, a osim njega od članova menadžmenta optuženi su i sada bivši predsjednik Nadzornoga odbora Vajde d. d. Igor Miljak te bivši predsjednici Uprave Vajde Alen Kajmović i Vilim Simon.

Prema saznanjima Jutarnjeg, prvookrivljeni Miljenko Pivac, ali i ostala trojica optuženih menadžera, pristali su na kazne od 11 mjeseci zatvora zamijenjene radom za opće dobro, ali i masne novčane kazne. Sam Pivac bi konkretno trebao platiti najveću sporednu novčanu kaznu izrečena u hrvatskoj povijesti.

