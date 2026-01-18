Pitao ChatGPT kako se obogatiti, nije mogao vjerovati kad je vidio odgovor

Američkog autora i investicijskog savjetnika J.L. Collinsa iznenadilo je koliko se savjeti koje je ChatGPT dao o financijskoj slobodi poklapaju s njegovim preporukama. Do toga je došlo u podcastu The Diary Of A CEO koji vodi Steven Bartlett.

ChatGPT i stručnjak za financije dali isti odgovor

Tijekom gostovanja u podcastu Bartlett je ChatGPT-ju postavio hipotetski scenarij: "prosječna" osoba zarađuje 50.000 dolara godišnje i želi postići financijsku slobodu. Tražio je kratak odgovor - sažetak onoga što većina stručnjaka za ulaganje smatra najboljom praksom.

Prije nego što je pročitao što je AI odgovorio, isto pitanje postavio je Collinsu, autoru knjige The Simple Path to Wealth. Collinsov savjet bio je jednostavan: "Kloni se dugova. Troši manje nego što zarađuješ i razliku ulaži."

Zatim je Bartlett pročitao odgovor ChatGPT-ja: "Usredotočite se na štednju i dosljedno ulažite u indeksne fondove s niskim troškovima, poput onih koji prate S&P 500. Živite ispod svojih mogućnosti i pustite da složena kamata - odnosno ‘kamata na kamate’ - s vremenom odradi svoje."

"Chat je iskopao moju knjigu"

Na dodatno, općenito pitanje "Kako mogu povećati prihode?" Collins je odgovorio: "Razvijajte svoje vještine." Bartlett je dodao da je AI ponudio vrlo sličan smjer: "Usredotočite se na tražene vještine. Tražite prilike za napredovanje u karijeri, razmislite o dodatnom poslu ili ulažite u imovinu koja može donositi pasivan prihod, poput nekretnina ili dionica koje isplaćuju dividendu."

Collins je pritom komentirao da se "tražene" vještine brzo mijenjaju kako se umjetna inteligencija razvija - pa se našalio da je chatbot očito "iskopao njegovu knjigu", piše Index.