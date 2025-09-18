Close Menu

Splićanka ogorčena zbog nove početno-završne stanice autobusa na Kili: "Ponovno smo osuđeni na buku i ispuhe"

"Pitam se tko je utjecao na vraćanje stanice uz naše krevete i je li Gradu važno zdravlje i kvaliteta života stanovnika?"

Na adresu naše redakcije javila nam se nezadovoljna stanovnica Kile koja tvrdi da je nova odluka o lokaciji početno-završne stanice Prometove autobusne linije broj 6 ponovno stvorila probleme za mještane Vrborana.

Stanica, koja je bila premještena na Brnik, vraćena je uz samu zgradu na adresi Vrboran 27 – svega nekoliko metara od prozora stanara.

Ponovno smo osuđeni na ispuhe iz buseva, buku i vibracije. Pitam se tko je utjecao na vraćanje stanice uz naše krevete i je li Gradu Splitu važno zdravlje i kvaliteta života stanovnika. Očito nije! – navodi ogorčena stanovnica u svom prvom obraćanju redakciji.

Dan kasnije, poslala je i novo pismo.

Startala je nova stanica, ljudi su očekivali prometovanje kroz kvart, ali ga nije bilo. Djeca pretrčavaju cestu, vozači jure jer, naravno, na posao kreću u zadnji čas. Buka i vibracije još su veće nego ranije dok je bus bio na staroj poziciji – napisala je.

S obzirom na pritužbe građana, redakcija Dalmacije Danas poslala je upit Prometu Split te ćemo njihov odgovor objaviti čim stigne.

