Pit Bull Gym Split najuspješniji klub na PH u savateu: Osvojili osam zlata, šest srebra i jednu broncu

Savate klub Pit Bull Gym Split ostvario je izvrstan rezultat na državnom prvenstvu u savate boksu, koje je u subotu, 18. travnja, održano u Sesvetskom Kraljevcu. Splitski klub nastupio je s ukupno 19 natjecatelja, a kući se vraća s čak 15 medalja — osam zlatnih, šest srebrnih i jednom brončanom — čime je potvrdio status najuspješnijeg kluba prvenstva.

Osam novih državnih prvaka

Titule državnih prvaka za 2026. godinu osvojili su: Antonija Zec, Mirjana Madunić, Paola Tomrecaj, Anai Ražnjević, Luka Danolić, Luka Radman, Mateo Ravlić i Marko Katić. Iz kluba ističu kako su svi njihovi natjecatelji pružili vrlo dobre nastupe i borbe tijekom cijelog prvenstva.

Na natjecanju su bili i Lucija Bilobrk, Ana Stojanović i Roko Doždor, dugogodišnji reprezentativci i uspješni natjecatelji Hrvatskog savate saveza. Oni su u Sesvetskom Kraljevcu imali obvezu zadovoljiti kriterij težinske kategorije.

Osvajanjem zlatnog odličja državni prvaci ispunili su prvi kriterij za ulazak u reprezentaciju Hrvatske za nastup na Europskom prvenstvu, koje će se ove godine u rujnu održati u Bugarskoj. O konačnom sastavu reprezentacije odlučivat će izborni stožer tijekom priprema koje su predviđene za lipanj.

Čestitke borcima i trenerima

Velik uspjeh Pit Bull Gyma Split rezultat je rada natjecatelja i stručnog stožera. Iz kluba su čestitali svojim borcima, kao i trenerima Marku Žaji, Gordanu Vatavuku, Matijasu Bariću i Anti Jozipoviću na ostvarenim rezultatima.