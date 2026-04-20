Grad Sinj raspisao javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2026. godini

Grad Sinj raspisao je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2026. godini, s ciljem poticanja kvalitetnog informiranja građana i razvoja lokalnih medija. Odluku je 20. travnja donio gradonačelnik Miro Bulj, a poziv se odnosi na radijske i televizijske programe te elektroničke publikacije od interesa za lokalnu zajednicu.

Pravo prijave imaju nakladnici koji djeluju na području Republike Hrvatske i posjeduju odgovarajuće koncesije za područje Sinja, uz uvjet da su najmanje godinu dana upisani u registre Agencije za elektroničke medije. Iz postupka su isključeni oni koji već primaju sredstva iz drugih javnih izvora za iste programe, kao i subjekti s nepodmirenim obvezama ili u postupku stečaja.

Grad će financirati sadržaje koji obrađuju teme važne za lokalno stanovništvo, uključujući društvena, gospodarska, kulturna i politička pitanja. Poseban naglasak stavljen je na profesionalne standarde novinarstva, kreativnost i lokalni karakter programa. Dodatni bodovi dodjeljivat će se projektima koji promiču javno informiranje, razvoj gospodarstva, turizma, kulture, obrazovanja, kao i socijalnu uključenost i zaštitu okoliša.

Prijave se podnose isključivo na propisanim obrascima, a rok za dostavu je osam dana od objave poziva na službenim stranicama Grada. O pristiglim prijavama odlučivat će Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik, dok će rezultati biti objavljeni u roku od tri dana od donošenja odluke.

Ovim javnim pozivom Grad Sinj nastavlja praksu financijske potpore medijskim sadržajima koji doprinose informiranosti građana i razvoju lokalne zajednice, uz naglasak na transparentnost i kvalitetu programskog sadržaja.