Pire će vam uz ovaj trik biti savršeno kremast

Ako vam je pire krumpir uvijek pomalo gnjecav, možda vam nedostaje jedan ključni sastojak.

Ako ste mislili da su mlijeko ili vrhnje čarobni sastojci za postizanje idealne konzistencije, razmislite ponovno. Kulinarski stručnjaci s portala Simply Recipes otkrili su revolucionaran sastojak koji će vaš pire učiniti znatno boljim, piše klix.ba.

Iako nije tajna da maslac, mlijeko ili vrhnje te sol mogu poboljšati pire krumpir, postoji jedna ključna komponenta koju nikada ne biste smjeli zanemariti – ledena voda. Ovaj vrlo jednostavan savjet podijelio je kuhar J. Kenji López-Alt.

Jednostavno namočite krumpir u ledeno vodi prije nego što ga ogulite, skuhate i zgnječite. Ledena voda izvlači škrob iz krumpira, što rezultira najkremastijim pireom koji ste ikada probali.

Napunite veliku zdjelu hladnom vodom, dodajte kockice leda, zatim ubacite oprani krumpir i ostavite ga da se namače jedan sat.

Nakon što istekne vrijeme namakanja, pažljivo izvadite krumpir. Primijetit ćete lokvicu na dnu posude – riječ je o višku škroba koji ne treba dirati. Na taj način spriječit ćete da se škrob ponovno veže uz krumpir.

Zatim napunite lonac hladnom vodom i kuhajte krumpir dok ne omekša. Početak kuhanja u hladnoj vodi osigurava ravnomjerno kuhanje, što je još jedan trik za postizanje pirea bez grudica. Ne zaboravite obilno posoliti vodu, kao što biste učinili pri kuhanju tjestenine.

Nakon što ocijedite krumpir, upotrijebite gnječilicu za krumpir. Stručnjaci navode da je ovaj alat jedini pravi način za postizanje svilenkaste, kremaste teksture. Stoga izbjegavajte blender ili multipraktik jer bi mogli pretvoriti pire u ljepljivu masu.

Na kraju dodajte dodatke po želji.