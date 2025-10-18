Piloti ponovno u akciji: Stižu u Sinj na 6. Memorijal Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade

Nakon što je jučer u Sinju obilježena 35. godišnjica osnivanja Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade Zbora narodne garde, nastavno na taj događaj, sutra, 19.10 2025. god. provest će se i natjecanje motornih pilota u preciznom slijetanju, odnosno 6. Memorijal Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade ZNG.

Radi se o sportskom dijelu programa obilježavanja prve zrakoplovne postrojbe RH i HRZ-a koju evo, već šestu godinu zaredom organizira Aeroklub Sinj a provodi se na sinjskom aerodromu.

„Aeroklub Sinj je jučer kao i svake godine sudjelovao u programu obilježavanja godišnjice osnivanja ratne postrojbe koja je u svom sastavu imala velik broj članova našeg aerokluba. Jučer smo sa našim zrakoplovima sudjelovali u grupnom počasnom preletu iznad šireg područja grada Sinja te iznad samog mjesta pogibije petorice pripadnika voda u naselju Šimci a na Piketu su naši padobranci izveli skokove sa zastavama RH, Grada Sinja i 4. brigade. Također smo osigurali punu dostupnost potrebne aerodromske infrastrukture za potrebe održavanja dijela programa te boravka uzvanika i gostiju a sve smo pripremili i za sutrašnje održavanje Memorijala“, rekli su iz aerokluba Sinj.

Podsjetimo, prije šest godina aeroklub Sinj odlučio je dodatno obilježiti datum osnivanja postrojbe te je tako nastao Memorijal kao sportski segment ukupnog programa i evo, tako je već šest godina uzastopno sa velikom izgledima da postane tradicionalno i međunarodno zrakoplovno natjecanje.

Na 6. Memorijalu a prema pristiglim prijavama, trebalo bi nastupiti 27 motornih pilota sa 15 zrakoplova. Početak je planiran za 9 sati a u slučaju magle natjecanje će početi kad se steknu zadovoljavajući meteorološki uvjeti.

Ovaj program provodi se uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Splitsko dalmatinske županije, Zajednice športskih udruga grada Sinja, Općine Otok, Općine Šestanovac te nekoliko privrednih subjekata.