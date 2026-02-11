Pilota izvukli iz aviona tik uoči polijetanja zbog sumnje na pedofiliju

Brazilska policija uhitila je Sérgia Antonija Lopesa (60), pilota zrakoplovne kompanije Latam, pod sumnjom da je predvodio organiziranu mrežu za seksualno iskorištavanje djece. Uhićenje je provedeno u sklopu akcije kodnog naziva „Vežite pojaseve“, usmjerene na suzbijanje pedofilije.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, identificirano je deset žrtava u dobi od 10 do 14 godina, no istražitelji sumnjaju da je broj zlostavljane djece znatno veći te da među njima ima i maloljetnika iz drugih zemalja.

Lopes je priveden u zrakoplovu na aerodromu Congonhas, u južnom dijelu São Paula, neposredno prije planiranog leta za Rio de Janeiro. Policija navodi da je skupina djelovala najmanje osam godina, s jasno podijeljenim ulogama i unaprijed razrađenim načinom rada, prenosi CNN Brasil.

Uz pilota su uhićene još dvije osobe: 55-godišnja žena osumnjičena da je za novac podvodila vlastite unuke te majka jedne od žrtava, koja je, prema sumnjama istražitelja, slala snimke zlostavljanja vlastite kćeri.

Istraga je pokazala da se osumnjičeni koristio krivotvorenim identifikacijskim dokumentima punoljetnih osoba kako bi s djecom boravio u motelima bez izazivanja sumnje. Plaćanja je, navodno, obavljao putem brazilskog sustava za instant transakcije Pix, u iznosima od 50 do 100 reala, čime je osiguravao pristup djeci i ilegalnim materijalima. Policija je otkrila i slučaj u kojem je jednoj obitelji plaćao stanarinu u zamjenu za fotografije seksualnog zlostavljanja djeteta.

Supruga osumnjičenika, po struci psihologinja, prema navodima brazilskih medija, izrazito je potresena razvojem događaja te se, kako prenosi CNN Brasil, osjeća dijelom odgovornom jer nije prepoznala znakove sumnjivog ponašanja.

Iz kompanije Latam priopćili su da surađuju s nadležnim tijelima i stoje na raspolaganju istražiteljima.