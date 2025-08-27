Pilot HRZ-a i njegova partnerica s Kosova uhićeni zbog špijunaže za Srbiju

Pod optužbom za špijunažu u korist Srbije na Visu su uhićeni A. M., državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice, te njezin dugogodišnji partner, J. A., inače pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pilot vojnog helikoptera. Prema vrlo šturim informacijama postupak protiv njih provode i civilna i vojna policija, ali je u istragu uključen i Europol, piše Index.

Istražitelji sumnjaju da je vojni pilot odavao tajne partnerici, a ona ih slala Srpskoj listi

Sumnja se da je J. A. svojoj djevojci odavao informacije o kretanju Srba na Sjeveru Kosova od kraja 2022. sve do ove godine, kao i o kretanju postrojbi KFOR-a.

Među ostalim, istražitelji tvrde da joj je otkrivao korisne informacije vezane za Zubin potok, mjesto na sjeveru Kosova u kojem često izbijaju problemi između Srba i Kosovara. Naime, riječ je o područje je politički i sigurnosno najosjetljivijem dijelu Kosova jer ga Beograd i Priština smatraju ključnim za kontrolu i integraciju sjevera.

Zubin Potok je u više navrata bio mjesto blokada cesta, prosvjeda i sukoba lokalnih Srba s kosovskim vlastima i međunarodnim snagama, KFOR-om i EULEX-om. Zbog etničkog sastava i osjetljivosti političkih pregovora, svaki incident u Zubinom Potoku ima širi politički odjek, piše Index.

Razmjenjivali podatke i o uhićenom policajcu

Tereti ih se i za razmjenu informacija o transportu uhićenog Dejana Pantića, Srbina, bivšeg pripadnika kosovske policije, koji je optužen za sudjelovanje u napadima na članove Središnjeg izbornog povjerenstva na sjeveru Kosovske Mitrovice.

Njegovo uhićenje u prosincu 2022. izazvalo je žestoku reakciju kosovskog srpskog stanovništva u sjevernim općinama – postavljene su barikade i blokade na putevima prema prijelazima Jarinje i Bërnjak, koje su trajale gotovo tri tjedna, s glavnim zahtjevom: osloboditi ili premjestiti Pantića iz zatvora

Uloga KFOR-ovih helikoptera

Kako Kosovo nema vlastite helikoptere, tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova zatražilo pomoć međunarodnih snaga (KFOR-a) da prebaci Pantića iz policijske baze pored Jarinja u adekvatniji zatvor. KFOR je zapravo jedina sila u regiji koja raspolaže helikopterima i mogućnošću transporta zadržanih osoba. KFOR je i ranije pomagao u transportu teško bolesnih policajaca zbog blokada na cestama

Nakon gotovo 19 dana, sud je odlučio da bude premješten u kućni pritvor, što je bio glavni razlog za demontažu barikada.

Šok za obitelj i prijatelje

Obitelj i prijatelji uhićenog para u nemalom su šoku, tim više što je A. M. u više navrata do sada već bila u Hrvatskoj. U Srbiji je radila za jednu stranu kompaniju, a u novinarskim krugovima poznata je kao izvjestiteljica iz Kosovske Mitrovice. Po struci je sociologinja.

Njezin partner, s kojim je u nekoliko navrata prekidala i nastavljala vezu, djelatna je osoba Hrvatske vojske. Prema javno dostupnim podacima, najviše je bio angažiran kao pilot vojnog helikoptera.

Uhićeni vojni pilot sudjelovao u akcijama spašavanja, bio i u Afganistanu

Sudjelovao je i u akcijama spašavanja u kojima je bilo angažirano Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, te mirovnim misijama - na Kosovu i u Afganistanu, javlja Index.

Neobičan je podatak da su oboje privedeni još 25. srpnja ove godine. J. A. je završio u zatvoru, dok je A.M. dobila rješenje o izgonu iz Hrvatske, te je smještena u prihvatni centar za strance u Trilju. Može se zaključiti da su istražitelji naknadno u njihovim mobitelima pronašli komunikaciju za koju vjeruju da je dio špijunskih aktivnosti, te ju priložili među dokazima.