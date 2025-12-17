Pijavica stigla s mora i svom silinom "udarila" u naseljeni dio obale: Ovako je izgledalo kada se pojavila

Nakon dugog niza stabilnih prosinačkih dana jučer je počela promjena vremena uz južne vjetrove i naoblačenje i nagli porast temperature zraka. Tako su prethodne noći temperature u Dalmaciji bile 10 do 15 stupnjeva više u odnosu na prethodnu noć.

Srijeda je prekinula suhi niz pa je bilo kiše. Količine su varirale od tek pokoje litre do značajnih oborina, primjerice u Kostanjama, Blatu na Cetini i Cisti Velikoj palo je između 30 i 40 metara po kvadratnom metru, a slično je bilo na krajnjem sjeveru Dalmacije, u okolici Starigrada Paklenica. Splitski poluotok je dobio manje količine kiše i to ranije jutros, od dvije do sedam litara po metru kvadratnome.

Zanimljivost dana stiže nam iz Pakoštana u sjevernoj Dalmaciji gdje se nešto iza 11 sati pojavila vrlo razvijena pijavica koja je s mora stigla do obale. Podigla je ogromne količine morske prašine i svom silinom udarila o obalu gdje je bilo nešto slomljenih grana.

Pijavica je opasna meteorološka pojava, osobito kada s mora stigne do naseljenog područja. Srećom, u ovom slučaju pijavica se vrlo brzo nakon ulaska na kopno raspala.

U nastavku možete pogledati snimke.