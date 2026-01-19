Pijanistički koncert Marina Limića u Teatrinu GK Solin. Ulaz je slobodan

Gradska knjižnica Solin poziva sve ljubitelje klasične glazbe na Pijanistički koncert Marina Limića koji će se održati u Teatrinu GK Solin u petak, 23. siječnja 2026. g. s početkom u 19 sati.

Ovom prilikom posjetitelji će imati prilike uživati u djelima Mozarta, Chopina i Debussya, Marin će se također predstaviti i s nekoliko vlastitih skladbi te će promovirati svoj najnoviji CD „Kineska turneja“ (Croatia records).

Ulaz na koncert je slobodan.

O Marinu Limiću

Marin Limić, pijanist, skladatelj i pedagog iz Klisa (Hrvatska), trenutačno je nastanjen u Berlinu (Njemačka).

Osnovno i srednje glazbeno školovanje završio je u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu, u razredu pedagoginje i koncertne pijanistice Jadranke Garin. Osvojio je prvu nagradu na Hrvatskom državnom natjecanju učenika i studenata glazbe 2003. godine. Početkom 2010. diplomira u klasi prof. Arba Valdme na Hochschule für Musik u Kölnu.

Limićev repertoar seže od klasičnih djela do vlastitih skladbi i klavirskih obrada.

Godine 2015. objavljen mu je notni album s pripadajućim CD-om Skladbe za klavir (Knjižnica zbornika Kačić & Sidra music), čije su promocije održane u hrvatskim gradovima. Godine 2018. objavljen mu je drugi autorski album Klarin film(Cantus) na kojem je surađivalo više kolega glazbenika i umjetnika.

Godine 2020. dobio je Stipendiju za umjetnike savezne njemačke države Nordrhein-Westfalen s pomoću koje je snimio klasična i vlastita djela. Početkom 2022. nastupio je u Francuskoj katedrali u Berlinu. U 2023. dobio je stipendiju „NeuStart Kultur" Deutscher Musikrat-a, u okviru koje je izveo tri koncerta s težištem na vlastitim kompozicijama. U 2024. posjetio je Narodnu republiku Kinu na 20-dnevnoj turneji tokom koje je izveo jedanaest koncerata u različitim gradovima. U kolovozu 2024. održao je po prvi put solistički recital na Splitskom ljetu. U 2025. dobio je stipendiju od Ureda okruga Steglitz-Zehlendorf u Berlinu za svoj projekt Rachmaninoff s računalom, u kojem izvodi S. Rachmaninoffov 2. Koncert za klavir i orkestar uz pratnju računala. Iste godine objavljen mu je CD „Kineska turneja“ (Croatia records).