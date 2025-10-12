Pijani vozač pokušao pobjeći policiji automobilom, pa trčeći... Mislio je da će proći neprimijećeno!

Pijani ‘majstor’ bježao je policiji oko 1.40 sati ujutro: prvo automobilom, a onda trčeći.

No, očito nije bio pretjerano hitar jer su ga policajci brzo sustigli i odveli u pritvor. Nakon triježnjenja, završio je na sudu i tamo zaradio kaznu od 3590 eura. Bijeg se, očito, nije isplatio.

Oko 1.40 sati ujutro policijski službenici Policijske postaje Zlatar Bistrica su u Konjščini uočili automobil koji je krivudao cestom. Na službenom policijskom vozilu uključili su rotacijska svjetla u namjeri njegova zaustavljanja, otkrili su iz policije.

No, vozač se nije se zaustavio, već je nastavio vožnju, da bi u jednom trenutku skrenuo u otvoreno dvorište i izašao iz automobila. Policijski službenici su od muškarca zatražili osobne dokumente koje je odbio dati na uvid te počeo pješice bježati. Policijski službenici su ga sustigli te ga uhitili.

Obavljenim provjerama utvrđeno je kako se radi o 37-godišnjaku koji se odbio alkotestirati, kao i podvrgnuti testu na droge.

Jučer poslijepodne 37-godišnjak je doveden na sud, gdje je kažnjen novčanom kaznom od 3590 eura te mu je izrečena zabrana upravljanja u trajanju od šest mjeseci, otkrili su iz policije, javlja Danica.hr.