Close Menu

Pijana žena u Solinu na ulici mahala džepnim nožem

Nož joj je oduzet, a ona završila u postaji. Danas će na sud

Policijski službenici Policijske postaje Solin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je sinoć, 5. ožujka 2026. godine oko 22:30 sati u Solinu, u Ulici Domovinskog rata, u vidno alkoholiziranom stanju (izmjerena koncentracija alkohola od 1,82 g/kg) u ruci držala rasklopljeni džepni nož te njime nekontrolirano mahala.

Sinoć nakon zaprimljene informacije o događaju, policijski službenici su odmah upućeni na teren. Pronašli su i uhitili ženi, od nje oduzeli nož dužine oštrice 8 centimetara. Odvedena je na liječnički pregled, a po otpuštanju je nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje. Uz optužni prijedlog danas će biti odvedena na sud zbog toga što je svojim ponašanjem ostvarila obilježja dva prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0