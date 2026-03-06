Pijana žena u Solinu na ulici mahala džepnim nožem

Policijski službenici Policijske postaje Solin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je sinoć, 5. ožujka 2026. godine oko 22:30 sati u Solinu, u Ulici Domovinskog rata, u vidno alkoholiziranom stanju (izmjerena koncentracija alkohola od 1,82 g/kg) u ruci držala rasklopljeni džepni nož te njime nekontrolirano mahala.

Sinoć nakon zaprimljene informacije o događaju, policijski službenici su odmah upućeni na teren. Pronašli su i uhitili ženi, od nje oduzeli nož dužine oštrice 8 centimetara. Odvedena je na liječnički pregled, a po otpuštanju je nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje. Uz optužni prijedlog danas će biti odvedena na sud zbog toga što je svojim ponašanjem ostvarila obilježja dva prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera.