Pijana vozačica izazvala nesreću i pokušala pobjeći: Imala 2,22 promila alkohola u krvi

U ranim jutarnjim satima jučer se u Ulici Augusta Šenoe dogodila prometna nesreća koju je skrivila 32-godišnja vozačica pod znatnim utjecajem alkohola.

Prema policijskom izvješću, vozačica je oko 6 sati ujutro, upravljajući osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka, zbog nepropisnog kretanja prešla na suprotnu stranu kolnika. Potom je sletjela s ceste i udarila u metalni stup javne rasvjete.

Odmah je uhićena

Nakon nesreće, nije se zaustavila na mjestu događaja već je pokušala pobjeći. No, policija ju je ubrzo pronašla i privela. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imala čak 2,22 promila alkohola u krvi.

Vozačica je odmah uhićena te privedena na Prekršajni sud. U žurnom postupku izrečena joj je uvjetna zatvorska kazna od 15 dana s rokom kušnje od 12 mjeseci, novčana kazna od 550 eura te zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.