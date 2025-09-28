Pijan vozio u krivom smjeru i izazvao sudar, uhićen je

U subotu, 27. rujna oko 05.10 sati u Zadru u Ulici Deana Nikpalja 38-godišnji vozač upravljao je automobilom varaždinskih registarskih oznaka te se kretao kolnikom navedene ulice (jednosmjerna cesta) u suprotnom smjeru od smjera kretanja označenog prometnim znakom uslijed čega udara u automobil kojim je upravljao 23-godišnjak.

U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je 38-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,61 g/kg. Uhićen je i smješten u prostorije policije.

Jučer je odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Policije je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 60 dana.

Nakon saslušanja 38-godišnjaka na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.