Pijan vozio studente: "Kad smo pozvali policiju, zaključao se u bus"

Studenti Zdravstvenog Veleučilišta su u subotu putovali na konferenciju u Opatiju. Putovanje im je prekinula spoznaja da je vozač autobusa koji ih prevozi pod snažnim utjecajem alkohola, zbog čega je na kraju intervenirala i policija koja ga je privela, piše 24sata.

Studenti primijetili nesigurnu vožnju

"Primijetili smo da se čudno ponaša, da vozi nesigurno", ispričala je jedna od studentica. Nakon što su uočili da vozač ne upravlja autobusom na siguran način, nekoliko njih odlučilo je reagirati i suočiti se s njim. Tada su shvatili da su njihove sumnje bile opravdane.

"Nekoliko nas mu je prišlo kako bismo razgovarali s njim, i tada smo primijetili da je bio vidno pijan. Rekli smo mu da stane na prvom mogućem mjestu jer nam je postalo mučno i neugodno", kazala je.

Umjesto da zaustavi vozilo, samo je upitao: "Treba li vam smanjiti temperaturu u busu?" te je nastavio voziti, tek neznatno usporivši. Iako su se studenti u tom trenutku uplašili da se neće zaustaviti, vozač je ipak stao kod mjesta Kupjak.

Vozač se zaključao, zvali policiju

Prema riječima studentice, vozač se nakon zaustavljanja zaključao u autobus i odbijao izaći. "Pozvali smo policiju, koja je nakon dolaska uspjela nagovoriti vozača da otvori vrata. Utvrđeno je da je imao 2,02 promila alkohola u krvi", dodala je.

Cijeli događaj potvrdili su i iz primorsko-goranske policije. Naveli su kako su vozača zatekli na mjestu događaja s više od 2 promila alkohola u krvi te da je zadržan na triježnjenju. U tijeku je daljnje postupanje, a organizator putovanja osigurao je studentima novi prijevoz do Opatije.