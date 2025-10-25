Pijan vozio studente do Opatije pa se zaključao u autobus: "Pozvali smo policiju, imao je 2.02 promila!"

Trebao je to biti prilično bezbrižan put autobusom od nekoliko sati do Opatije gdje su studenti trebali prisustvovati konferenciji, no kad je putovanje počelo otkrili su ozbiljan problem.

"Primijetili smo da se vozač čudno ponaša, da vozi nesigurno", kazala je jedna od studentica, a kad je nekoliko studenata ustalo s mjesta i razgovaralo s vozačem shvatili su da je pod utjecajem alkohola.

"Nekoliko nas mu je prišlo kako bismo razgovarali s njim i tada smo primijetili da je bio vidno pijan. Rekli smo mu da stane na prvom mogućem mjestu jer nam je postalo mučno i neugodno. On je tada samo rekao - Treba li vam smanjiti temperaturu u busu? - i počeo podešavati grijanje te je malo usporio, ali nije htio stati", kazala je studentica za 24 sata.

Svi su se u tom trenutku prepali da neće uopće zaustaviti autobus, no ipak stao je kod Kupjaka, a nakon zaustavljanja zaključao je autobus i nije želio izaći, dodala je i rekla: "Pozvali smo policiju, koja je nakon dolaska uspjela nagovoriti vozača da otvori vrata. Utvrđeno je da je imao 2,02 promila alkohola u krvi."

Vozač je zadržan na triježnjenju, postupanje je u tijeku, kazali su u policiji, a studentima je organizator organizirao novi prijevoz.