Pijan prijatelja dovezao doma pa ga slučajno pregazio u dvorištu

Tragična nesreća dogodila se još 27. veljače poslijepodne u dvorištu na vrbovečkom području u Gornjem Tkalcu. Policija navodi da je počinitelj vjerojatno vozio pijan.

“Nakon što je oštećenog dovezao do adrese njegovog prebivališta te neposredno nakon što je oštećeni izašao iz automobila s mjesta suvozača, u namjeri da automobilom izađe iz dvorišta, krećući se unatrag, stražnjim dijelom vozila ga je udario.

Pritom je 76-godišnjak pao na tlo, a što osumnjičeni ni tada nije uočio, nego je vozilom prešao preko njega i otišao. Sljedećeg dana, u jutarnjim satima, tijelo su uočili susjedi koji su zatražili intervenciju policijskih službenika.

Zbog dobivenih ozljeda, 76-godišnjak je preminuo. Policijski su službenici došli do saznanja o osobi koja se dovodi u vezu s navedenim kaznenim djelom. U srijedu, 4. ožujka, obavljena je pretraga osobnog automobila.

U sklopu pretrage, obavljen je i očevid na vozilu, a na kojem su pronađeni tragovi koji ukazuju da se sumnja pokazala opravdanom. Osumnjičeni muškarac je uhićen te priveden na kriminalističko istraživanje u službene prostorije policije.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni 67-godišnjak je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku”, otkrili su u petak iz policije.

Vozača policija tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu 76-godišnjaka, piše Danica.