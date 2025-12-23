Pijan policajac izletio s ceste u kanal, završio je u bolnici

Jako pijani policajac izletio je automobilom s ceste u kanal iza ponoći na širem virovitičkom području.

Pritom nije bio vezan, pa je s ozljedama prebačen u bolnicu. Policija danas javlja kako se nesreća dogodila u Brezovici sjeveroistočno od Virovitice.

“U subotu oko pola sata iza ponoći u mjestu Brezovica dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog automobila prilikom slijetanja zadobio tjelesne ozlijede.

Do prometne nesreće došlo je kada je 25-godišnji policajac PU virovitičko-podravske izvan službe kotačima automobila zahvatio bankinu te izletio vozilom u kanal. Došlo je do udara prednjeg djela vozila u cigleni zid kolnog ulaza.

Obavljenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,93 promila u organizmu te nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač je zadobio tjelesne ozljede te će protiv njega zbog vožnje pod utjecajem alkohola biti poduzete disciplinske mjere i prekršajni postupak”, rekli su u policiji u ponedjeljak, prenosi Danica.hr.