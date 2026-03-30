Pijan napravio krš i lom na Pujankama: Dojurila policija, a evo što je on napravio

Sud je u petak, 27. ožujka 2026. godine odredio zadržavanje u trajanju od 12 dana, 51 - godišnjem muškarcu prema kojem su policijski službenici Postaje prometne policije postupali u četvrtak, 26. ožujka zbog izazivanja prometne nesreće.

Tijekom vožnje ulicom Pujanke oko 20.30 sati 51-godišnjak je izazvao prometnu nesreću udarivši u dva parkirana osobna automobila. Utvrđeno je da se nalazi pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola u krvi od 1,34 g/kg. Također, zbog negativnih bodova koje je prikupio, do listopada 2027. godine mu je poništena vozačka dozvola. Tijekom postupanja, vozač se policijskim službenicima predstavio pod drugim identitetom odnosno upotrijebio je lažne osobne podatke kao svoje, a nije imao ni osobnu iskaznicu, ni vozačku dozvolu. Vozač je višestruki ponavljač prometnih prekršaja kojega je policija više puta kaznila zbog prekršaja u prometu i koji je do sada četiri puta pravomoćno kažnjen.

Policijski službenici su ga isključili iz prometa i uhitili te je uz optužni prijedlog odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u iznosu od 2.430 eura. Sud mu je odredio zadržavanje do 8. travnja, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će uskoro donesena.