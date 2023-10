Pezzi: "Lako će uskoro dati ekskluzivu. Postidjet će se svi koji su vikali na protiv Leke na stadionima"

Edo Pezzi se tijekom gostovanja osvrnuo na smjenu na klupi Hajduka i na Ivana Leku.

- On je 13. ovoga mjeseca on je imao ponudu za Saudijsku Arabiju od koje boli glava. To je suma da je ova Hajdukova beznačajna. On je odlučio da ne može izdati Hajduka jer je emocija bila prejaka i odbio je ponudu. Ostalo će vam on ispričati jer želi kazati što je doživio i sve što mu se dogodilo u ovim zadnjim danima, rekao je.

Damir Petravić komentirao je situaciju da Dinamo nije uručio otkaz Sergeju Jakiroviću, iako su Modri ubilježili četiri poraza u zadnjih šest utakmica.

- Jakirović ima još podršku Upravnog odbora, ali nažalost ne mogu reći da ima podršku sportskog direktora. Bitno da je trener što prije vrati povjerenje, to se radi kroz trenažni procesi motivacijski.

