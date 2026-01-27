Petogodišnjakinji promijenili ime jer ga je mrzila, roditelji dobili veliku podršku

Petogodišnjoj djevojčici roditelji su službeno promijenili ime jer ga, kako kažu, nije podnosila otkako je progovorila. Amanda Biddle i njezin suprug Dan odlučili su da njihova kći, rođena kao Margaret, za peti rođendan dobije novo ime – Maisie.

Djevojčica se od najranije dobi odbijala odazivati na ime Margaret te je uporno tvrdila da se zove Maisie. S vremenom je prestala reagirati kada bi je netko zvao službenim imenom.

„Moja kći je počela govoriti da mrzi ime Margaret praktički čim je progovorila. Isprva je govorila: ‘Nisam Margaret, ja sam Maisie’, a danas kaže: ‘Ne sviđa mi se ime Margaret, ja sam Maisie’“, ispričala je Amanda.

Roditelji su priznali da su ime Maisie razmatrali i prije rođenja, ali su se tada odlučili za Margaret u čast Danove bake. Kako su je svi ionako zvali Maisie, roditeljima je postalo neugodno stalno objašnjavati koje joj je pravo ime.

„Pričekali smo da bude dovoljno velika da s njom možemo ozbiljno razgovarati i da budemo sigurni da to nisu samo prolazni osjećaji“, rekla je Amanda, dodavši da je bilo očito kako je djevojčica nesretna zbog imena.

Promjena imena trebala bi postati službena 11. ožujka, kada će djevojčica dobiti novi rodni list. Njezino puno ime bit će Maisie Margaret-Olivia, čime će se sačuvati i izvorno ime kao dio srednjeg imena.

„Obitelj i prijatelji su nas jako podržali. Većina ljudi nije ni znala da se zapravo zove Margaret“, kaže Amanda. Dodaje da su i reakcije javnosti uglavnom pozitivne te da je uvjerena kako će im kći jednog dana biti zahvalna na toj odluci.