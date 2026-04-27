Peternel o povjerenju u Hrvatsku liječničku komoru: "Više vjerujem da je Pavlek transparentno vodio Skijaški savez nego u istrage Hrvatske liječničke komore"

U Hrvatskom saboru zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje, Igor Peternel, obratio se medijima povodom slučaja smrti 35-godišnjeg muškarca kojem, prema dostupnim informacijama, nije pružena pravodobna i adekvatna hitna medicinska pomoć.

Govoreći o slučaju, Peternel je podsjetio na informacije iz medija o dolasku pacijenta i okolnostima u kojima mu nije pružena potrebna zdravstvena skrb: "Njemu nije pružena liječnička pomoć jer po svjedočenju njegovog prijatelja nakon 15 minuta otpušten je da ode kući uz napomenu da se javi nadležnom liječniku. Nakon toga njemu je pozlilo i on umire. Prijavio je simptome koji i laiku bude sumnju da se radi o hitnoj stvari. Čak i da nije prijavio takve simptome, oni su bili nužni barem posvetiti mu pola sata, 40 minuta, kako to radi i u drugim slučajevima, po proceduri obavit vađenje krvi i sve te nalaze koje se moraju napraviti da bi se nekoga moglo otpustiti."

Peternel ističe kako navedeno ukazuje na ozbiljan propust zdravstvenog sustava, naglašavajući kako se radi o pitanju kaznene odgovornosti, te proziva postupanje Hrvatske liječničke komore: "Sad ja se pitam kako to, da su tako promptno htjeli tu zaštititi svog kolegu i zašto se može izlaziti s imenom i prezimenom bilo novinara, političara ili bilo koje druge osobe u javnom interesu, a ne bi se trebalo liječnika. Zašto su izlazili oni sami s imenima i prezimenima liječnika koji su kršili Covid mjere ili uopće polemizirali u vrijeme Covid pandemije s mjerama stožera? Kako to da onda nije bilo mobinga? Vrlo su bili promptni u dijeljenju sankcija, otvaranju postupaka, prikazivanja kolega, zapravo omalovažavanja kolega u medijima, a sada, sada se bune da se takva jedna informacija objavi."

Ističe kako je u javnom interesu da građani imaju potpune informacije o ovakvim slučajevima, naglašavajući kako je i laicima jasno da postoje ozbiljne nepravilnosti: "Zašto ne bi bilo u javnom interesu da građani znaju u kojoj se to dogodilo ustanovi i koji je liječnik tu u pitanju?! To se treba znati."

Izražavajući sumnju u nepristranost postupaka Hrvatske liječničke komore, Peternel upozorava na dugogodišnji problem povjerenja u njihove istrage: "Što se tiče istraga o kojima priča Hrvatska liječnička komora, kako će oni provesti nepristranu stručnu istragu? Pa neka se zapitaju zašto niti javnost, niti mediji nemaju povjerenja u te istrage. Pa ja više vjerujem da je Pavlek vodio transparentno skijaški savez nego u njihove istrage. Pa koja je istraga do sad završila ozbiljnim sankcijama za njihove kolege? Od onih za vrijeme Rajka Ostojića, kad se djevojčica ugušila grahom, a vozili su je u deset bolnica, dok na kraju nije umrla, pa do ovog sada slučaja."

Podsjeća kako je osobno pratio neke od ranijih slučajeva i sudjelovao u inicijativama za utvrđivanje odgovornosti: "Tada smo tražili ostavku Rajka Ostojića. Poslije je na koncu konca i smijenjen. Ovo je ozbiljna stvar. Opet se dogodio smrtni slučaj u zdravstvu i opet se ne zna što će biti s istragom. I to je pitanje u ozbiljnim državama i za ostavku ministrice. To je ozbiljna stvar."

Odgovarajući na novinarska pitanja, Peternel se osvrnuo i na aktualne ekonomske teme, istaknuvši kako podržava mjere koje idu u korist građana, ali upozorava na širi kontekst rasta troškova: ''Što se tiče PDV-a, svaka mjera koja ide na korist građanima je dobra. Ja nisam tu dovoljno stručan da o tome govorim. Međutim, ako je to mjera koja će suzbiti inflaciju u ovim stvarno teškim vremenima koja jesu, globalno, onda je to u redu. Ja mislim da osim toga ima i tu puno drugih problema. Ako ste primijetili, po gradovima, po općinama strašno rastu komunalne naknade,. Dakle, država je sve skuplja i skuplja, što naravno opet povećava nestabilnost fiskalnu u zemlji.''

Govoreći o situaciji vezanoj uz Ustavni sud, upozorio je na dugotrajnu političku blokadu i manjkavosti zakonskog okvira: "Što se tiče Ustavnog suda, pa to je jedna trakavica koja traje i koja će trajati, sad jedni na druge prebacuju odgovornost, zakon je takav kakav je, po meni on nije baš do kraja dobar, vidjet ćemo što će sutra donijeti rasprava. Da, pat pozicija, jer je zakon zapravo nas doveo u tu pat poziciju."

Zaključno je istaknuo kako trenutna politička situacija otežava postizanje dogovora: "Od SDP-a se očekuje da sad zacementira situaciju u kojoj neće imati većinu u Ustavnom sudu njihova ideološka opcija, a od HDZ-a se isto tako očekuje da neće tu situaciju gdje imaju više zastupnika u Saboru pokušati iskoristiti. Naravno, jedni i drugi su tu ukopani, jako teško će tu biti dogovoriti nešto što dugoročno daje prevlast ideološku u Ustavnom sudu, a vidimo kakva su vremena ideološka prevlast je izuzetno bitna u jednom takvom tijelu."