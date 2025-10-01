Close Menu

Petar se kroz gužvu probio do Pape i poklonio mu hrvatski šal

Mali Petar Šarić, član Hrvatske katoličke misije u Bernu i sin Tomislava i Štefanije Šarić iz Omolja kod Tomislavgrada (župa Seonica), doživio je poseban trenutak tijekom opće audijencije na Trgu sv. Petra u Vatikanu.

Petar se uspio približiti Svetom Ocu i predati mu hrvatski navijački šal, koji je papa Lav prihvatio i potpisao, na radost dječaka i okupljenih vjernika.

Hodočašće u Rim i Asiz okupilo je pedeset hodočasnika iz misije u Bernu, čiji je voditelj fra Antonio Šakota, piše Hercegovina info.

