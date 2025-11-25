Petar Grašo skinuo čak 13 kilograma i otkrio kako izgledaju druženja s Huljićima i Jelenom Rozgom

Petar Grašo u posljednje je vrijeme iznenadio javnost zavidnom transformacijom – skinuo je čak 13 kilograma. Jedan od naših najpopularnijih pjevača ove godine slavi i 30 godina karijere. Za IN magazin je otkrio kako supruga Hana i on odgajaju dvoje male djece te kakva su obiteljska druženja s Huljićima i Rozgom.

Iako velikih 30 godina impresivne karijere slavi već osam mjeseci, Petar Grašo će na traženje mnogobrojnih obožavatelja svoje emotivno glazbeno putovanje nastaviti i u 2026. godini.

''Ja nisam tip koji se razmeće s tim nekim proslavama ovoga, onoga. Trideset godina mi se čini da je nekako ipak jedan lijep broj godina, ne možeš pobiti da si postojao neko duže vrijeme. Stvarno sam ushićen i beskrajno sretan da mogu podijeliti tu emociju sa svim ljudima u cijeloj regiji. Nekako nas vezuje ta jedna ljubav, jedna muzika koja spaja, a mislim da muzika mora spajati, a ne razdvajati'', govori Grašo.

A tijekom tri desetljeća na sceni Grašo je uvijek bio svoj. O njemu najviše govore njegovi bezvremenski hitovi, koji su obilježili generacije, dok je privatni život, koliko je mogao, uvijek nastojao čuvati za sebe.

''Ja se osjećam mlađe nego ikad doista, ali što se tiče mindseta, tu sam neka stara škola. Ja mislim da ne moraju svi znati gdje ja pijem kavu, kakva je moja kava, kakav je okus mojeg gulaša, jesam li obrijao prsa ili ne, mislim ne.''

Koliko je operiran od društvenih mreža, najbolje opisuje njegov profil na Instragramu.

''Ja uvijek kažem ljudima na koncertima: 'Molim vas posjetite moj Instagram, to vam je najdosadniji Instagram na svijetu', onda se svi smiju. Tamo ćete vidjeti samo pune koncerte i tisuće ljudi koji pjevaju, a onda imate neke druge izvođače koji pune svoje contente sa svime drugim osim s punim koncertima. Tako ja biram ovo prvo, nema me u kadi s kavom, nego sam na koncertima, ljudima pokazujem kako je bilo na koncertima, dajem ime neke nove pjesme.''

Nakon godinu dana jedan od naših najprepoznatljivijih vokala trenutačno snima čak tri nove pjesme, koje radi s puncem i punicom, Tončijem i Vjekoslavom Huljić. A kako izgledaju obiteljska druženja s Huljićima i Jelenom Rozgom.

''Očito sam u prošlom životu nešto grdno zeznuo. Ne, ja sam sretan sa svojim okruženjem zato što mogu se s njima zezat, svašta im govorim, šalimo se na najbrutalniji način i to je super, ali međusobno se jako volimo i ono sjedimo za stolom, pijuckamo i guštamo.''

Čuli smo da se ti i Jelena volite podbadati?

''Dobra je Jelena, reklo bi se za nju da je malo finćukasta djevojčica, ali zapravo ima bodljice i to je super, to ja volim. To je odlika inteligentnih ljudi.''

Četrdesetdevetogodišnji pjevač i njegova 14 godina mlađa supruga Hana prije 20-ak dana proslavili su prvi rođendan sina Tonija.

''Proslavili smo to u privatnom okruženju, doista samo najbliža familija, bilo nam je lijepo. Svi ti dječji rođendani se slave da bi se starci malo okupili i napili. To je normalno jer djeca nisu svjesna do treće-četvrte godine, ali nama je bilo lijepo. Kad vidiš na okupu familiju i dvoje zdrave male djece, sretan si jer ti imaš njih i oni imaju tebe, a to je privilegija, koju danas, nažalost, nemaju sva djeca.''

A bračni par Grašo odlično se snašao u odgoju dvoje djece s malom dobnom razlikom.

''Mi smo nekako staromodni roditelji u smislu da djeci još uvijek ne dajemo telefone u nekoj velikoj količini i trudimo se zabaviti ih maksimalno koliko možemo jedan na jedan. Ima, hvala Bogu, baka i djedova, nas i trudit ćemo se koliko god je moguće zaštititi ih od oštrih zubi javnosti i od nekakvog djetinjstva, koje će biti pod povećalom jer su oni kćer i sin od Graše i Hane ili unuka i unuk od Tončija i Vjekoslave Huljić.''

Petar je otkrio i kako je skinuo 13 kilograma i vratio se u formu kakvu nije imao godinama.

''Odlučio sam se neke stvari otkidati u životu, u velikom postotku otkidati jer ne treba nikad u životu sve napraviti da je nikad. Čim je nikad stvara se otpor. I ono što je možda nakonzistentnije, vratio sam se nečemu što zaista volim, a to je trening. To je sport, to su malo utezi, malo neke stvari koje me raduju, 3-4-5 puta tjedno, ovisi o vremenu, ali je to sad nešto što preraste u neku malu ovisnost i onda se počneš zaljubljivat u taj koncept da se dobro osjećaš u svom tijelu.''

A upravo ta autentičnost i jednostavnost ono su što Grašu čini još većim – ne samo na pozornici nego i u svakodnevici.