Petar Dajak prvak grupe 4 za 2025. godinu!

Član Autokluba Split Motorsport, Petar Dajak, nastupio je na Velikom finalu kružnih utrka održanom 7. i 8. studenog na Grobniku.

Već tijekom kvalifikacija 7. studenoga suočio se s tehničkim problemima na kočnicama, no usprkos poteškoćama uspio je ostvariti najbrže vrijeme u grupi 4, čime je stekao malu, ali važnu prednost u bodovima pred konkurencijom.

Problemi su se nastavili i sljedećeg dana, 8. studenoga, tijekom warm-upa prije prve utrke, no kvar je uspješno otklonjen svega dvije minute prije starta.

U prvoj utrci, pred sam kraj, pojavio se novi tehnički problem pa je Dajak bio prisiljen ući u pit lane i izgubiti vodeću poziciju. Ipak, sreća mu se osmjehnula – zahvaljujući izlijetanju konkurenta, uspio je završiti utrku na drugom mjestu i osvojiti vrijedne bodove.

U drugoj utrci automobil je napokon radio bez greške, što je Dajaku dalo dodatno samopouzdanje. Sjajnom vožnjom stigao je do pobjede, čime je osigurao prvo mjesto u ukupnom poretku grupe 4 za sezonu 2025. godine.