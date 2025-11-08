Close Menu

Petar Dajak prvak grupe 4 za 2025. godinu!

Vozač Autokluba Split Motorsport trijumfirao je na Velikom finalu kružne utrke na Grobniku, unatoč brojnim tehničkim problemima

Član Autokluba Split Motorsport, Petar Dajak, nastupio je na Velikom finalu kružnih utrka održanom 7. i 8. studenog na Grobniku.

Već tijekom kvalifikacija 7. studenoga suočio se s tehničkim problemima na kočnicama, no usprkos poteškoćama uspio je ostvariti najbrže vrijeme u grupi 4, čime je stekao malu, ali važnu prednost u bodovima pred konkurencijom.

Problemi su se nastavili i sljedećeg dana, 8. studenoga, tijekom warm-upa prije prve utrke, no kvar je uspješno otklonjen svega dvije minute prije starta.

U prvoj utrci, pred sam kraj, pojavio se novi tehnički problem pa je Dajak bio prisiljen ući u pit lane i izgubiti vodeću poziciju. Ipak, sreća mu se osmjehnula – zahvaljujući izlijetanju konkurenta, uspio je završiti utrku na drugom mjestu i osvojiti vrijedne bodove.

U drugoj utrci automobil je napokon radio bez greške, što je Dajaku dalo dodatno samopouzdanje. Sjajnom vožnjom stigao je do pobjede, čime je osigurao prvo mjesto u ukupnom poretku grupe 4 za sezonu 2025. godine.

petar dajak 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0