Close Menu

Petak donio nesreće u prometu: Troje ozlijeđenih, policija na mjestu događaja

Petak ujutro u prometu

Dvije prometne nesreće dogodile su se u četvrtak ujutro na istoku Hrvatske.

Prema informacijama PU požeško-slavonske, u Zrinskoj ulici u Požegi došlo je do naleta automobila na pješaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pješak je pri udaru ozlijeđen te je prevezen na pružanje liječničke pomoći.

Prometna nesreća dogodila se i u Kutjevu, između naselja Kula i Poreč, kada je kombi sletio s ceste.

U nesreći dvije su osobe ozlijeđene, koje su također prevezene na pružanje liječničke pomoći.

Na oba mjesta nesreće slijedi očevid, potvrdila je policija, piše Dnevnik.hr.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0