Pet vrsta voća koje nije dobro jesti na prazan želudac

Jutarnje konzumiranje voća često se smatra jednim od najzdravijih načina za početak dana jer tijelu osigurava vitamine, minerale i prirodnu energiju. No, nije svako voće idealno za jesti na prazan želudac, osobito ako imate osjetljiv probavni sustav.

Ključ je u odabiru laganog, hidratantnog voća te u kombiniranju s drugim namirnicama ako je potrebno. Pravilno odabrano voće ujutro može potaknuti probavu, stabilizirati energiju i spriječiti nagle skokove šećera u krvi.

Voće koje je dobro jesti na prazan želudac

- Lubenica je odličan izbor jer sadrži puno vode, lagana je za želudac i pomaže hidrataciji tijela odmah nakon buđenja.

- Borovnice su bogate antioksidansima i vlaknima te nježno potiču probavu bez iritacije želuca.

- Jabuke (posebno slađe sorte) sadrže pektin koji podržava zdravu probavu i daje dugotrajan osjećaj sitosti.

- Papaja je poznata po enzimu papainu koji pomaže razgradnji proteina i smiruje želudac.

Iako nisu klasično voće, orašasti plodovi poput badema ili oraha u malim količinama dobar su izbor jer osiguravaju zdrave masnoće i stabiliziraju razinu šećera u krvi.

Voće koje je bolje ne jesti na prazan želudac

- Banane mogu naglo povisiti razinu magnezija i šećera u krvi, što kod nekih ljudi uzrokuje umor i nadutost.

- Kruške su bogate grubim vlaknima koja mogu iritirati prazan želudac i izazvati nelagodu.

- Citrusno voće poput naranči, limuna i grejpa može povećati kiselost u želucu te izazvati žgaravicu ili gastritis.

- Rajčice, iako nutritivno vrijedne, sadrže taninsku kiselinu koja na prazan želudac može potaknuti osjećaj težine i nadraženost.

- Ananas zbog visokog udjela kiselina i enzima može biti preagresivan ako se jede samostalno ujutro.

