Pet vikenda pod jedrima: Splitski festival jedrenja 2025. širi granice mora i tradicije

Od 20. rujna do 19. listopada Split i okolne akvatorije ponovno će ispuniti jedra, pjesma, miris mora i uzbuđenje stotina brodova, jer Splitski festival jedrenja ulazi u svoje novo, prošireno izdanje. Manifestacija koja je posljednjih godina postala središnje jedriličarsko događanje na hrvatskom Jadranu, ove godine traje punih pet vikenda, a uz tradicionalne regate – Labud Classic, Malu Mrduju, Mrduju i Višku – po prvi put u festivalski kalendar ulazi i Šoltanska regata u organizaciji JK Zenta. Ove godine generalni pokrovitelj festivala je HPB - Hrvatska poštanska banka, uz Garmin koji postaje službeni sat SFJ.

Festival će započeti 20. rujna Labud Classicom, regatom koja u splitski zaljev vraća duh starih drvenih brodova i elegantnih linija klasičnih jedrilica, i to upravo u režiji najstarijeg dalmatinskog kluba – JK Labuda. Potom slijedi Mala Mrduja, regata optimista koja već tradicionalno okuplja mlađe naraštaje i otvara vrata budućnosti splitskog i hrvatskog jedrenja ujedno je i kriterijska regata regije jug. Glavni događaj festivala, na koji se možete već danas prijaviti putem regata.hr/prijava-regate/, kao i svake godine, bit će Mrdujska regata, 94. po redu, koja 4. listopada ponovo okuplja dvjestotinjak brodova na legendarnoj ruti Split – otočić Mrduja – Split. Mrduja, koja se prvi put jedrila davne 1927. godine, ostaje ne samo najmasovnija hrvatska regata, već i simbol kontinuiteta i pomorske duše Splita i Dalmacije. Ova jedinstvena regata, čiji startni prizor redovito oduzima dah, kroz gotovo cijelo stoljeće okuplja nautičare svih generacija – od olimpijaca do rekreativaca – sve koji na more izlaze s poštovanjem, ljubavlju i željom za avanturom.

Tjedan oko Mrduje dodatno će obogatiti Mrduja Rythm & Sails Event u sklopu Splitskog Festivala Jedrenja na splitskoj Zapadnoj obali, gdje će se predstaviti partneri, najnovija nautička ponuda, ali i gastronomski i glazbeni sadržaji koji festivalu daju karakter pravog mediteranskog slavlja. Nakon Mrduje slijedi Šoltanska regata, koja u festival donosi novi akcent i dodatno širi rutu festivala prema jugu, a zatim, kao i uvijek, velika završnica – Viška regata, koja će od 17. do 19. listopada po 81. put povezati Split i Vis, dva otoka duha, mora i sporta. Od 1945. godine, kada je održana prva Viška regata, pa do danas, ovo natjecanje izraslo je u jedno od najprestižnijih na Jadranu, poznato ne samo po sportskoj ozbiljnosti već i po atmosferi koja dočeka jedriličare na obalama Visa. Novitet ovogodišnje Viške regate je uvođenje aplikacije KWINDOO za praćenje i obradu rezultata u stvarnom vremenu te prelazak na ORC Club premjer, čime se dodatno modernizira natjecanje i otvara prema još većem broju sudionika.

Splitski festival jedrenja nije samo sportski događaj. On je kulturni i društveni projekt koji povezuje prošlost i budućnost, okuplja klubove, institucije, domaće i strane jedriličare, goste i građane. Njegov značaj već odavno nadilazi regatna pravila – riječ je o manifestaciji koja promiče održivi turizam, razvoj mladih, očuvanje pomorske baštine i ljubav prema Jadranu. Kroz festival se prenosi i priča o kontinuitetu – jer jedrenje u Splitu nije sezonska atrakcija, već stoljetna svakodnevica.

Prijave za sve regate su otvorene putem mrežne stranice regata.hr/prijava-regate/. Kako kažu u Labudu, nije važno samo pobijediti – važno je biti dio ove priče, podijeliti trenutke, vjetar i more s onima koji jednako dišu.

Splitski festival jedrenja, koji je prepoznala i Hrvatska Turistička Zajednica, uvrstivši ga u top 30 manifestacija u Republici Hrvatskoj, nastavlja jačati poziciju Splita kao jednog od nautičkih središta Mediterana i potvrđuje ono što svi ovdašnji ljudi znaju – da se jedro u ovom gradu ne diže samo zbog vjetra, nego zbog tradicije, ljudi i srca.

Regate i datumi:

Boboviška Labud Classic : 20.-21. rujna

: 20.-21. rujna Mala Mrduja – Mrduja Optikmist Cup : 26.-28. rujna

: 26.-28. rujna 94. Mrdujska regata : 4. listopada

: 4. listopada 18. Šoltanska regata : 11.-12. listopada

: 11.-12. listopada 81. Viška regata: 17.-19. listopada

SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA - OSNOVNE INFORMACIJE

Splitski Festival Jedrenja predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja objedinjuje najznačajnije jedriličarske manifestacije u Splitu tijekom rujna i listopada: Boboviška Labud Classic, Mala Mrduja, te Mrduja i Viška regata, a od ove godine dijelom SFJ postala je i Šoltanska regata čiji je organizator JK Zenta Split. Nositelj projekta i organizator svih ostalih regata je Jedriličarski klub Labud Split.

27. Labud Classic, regata morskih oldtimera jedri se na relaciji Split - Bobovišća na moru – Split u dva razreda/klase brodova kojima je dozvoljeno sudjelovanje: Classic, krstaši stariji od 40 godina, izrađeni isključivo u drvu, dužine od 7,7 do 15,0 metara te Vintage, krstaši stariji od 30 godina, izrađeni u stakloplastici, čeliku, aluminiju, šperploči ili pak drvu (za slučaj kada je trup izgrađen dijagonalnom ili stich&glue metodom), dužine od 6 do 12 metara.

25. Mala mrduja Memorijal Boris Vujnović - Mrduja Optimist Kup jedna je od najznačajnijih i najposjećenijih regata za najmlađe uzraste, za jedriličare klase optimist koja svake godine okuplja stotinjak Optimista u dobi od 8 – 15 godina. Mala Mrduja je ujedno i kriterijska regata regije jug.

94. Mrdujska regata, najstarija je i najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana, i jedna od najstarijih u Europi, a svake godine okuplja oko 200 brodova i 1.500 jedriličara na ruti od Splita do Mrduje i natrag.

18. Šoltanska regata, održava se u dvije etape na ruti Zenta–Stomorska–Zenta, a sudionici su krstaši jednotrupci dužine do 40 stopa. Zbog ograničenog kapaciteta luke Stomorska, broj sudionika je ograničen na 50 brodova.

81. Viška regata , najprestižniji je krstaški jedriličarski spektakl na hrvatskoj strani Jadrana, i jedna od najstarijih u Europi, a svake godine okuplja 150 brodova s više od 1.000 jedriličara na ruti od Splita do Visa i natrag.

On-line prijave za sve regate su otvorene putem web adrese: regata.hr/prijava-regate/.