Pet namirnica koje neki drže u hladnjaku, a ne bi smjeli jer ih tako uništavaju

Iako se nakon povratka iz trgovine čini najjednostavnijim sve namirnice pospremiti u hladnjak, nekima ondje zapravo nije mjesto. Donosimo popis pet uobičajenih namirnica koje je bolje držati u smočnici, a neka od imena na popisu mogla bi vas iznenaditi. Pravilnim skladištenjem ne samo da ćete produžiti svježinu hrane, već ćete i uštedjeti, piše Allrecipes.

Krumpir

Krumpir se ne bi trebao čuvati u hladnjaku jer niske temperature potiču pretvaranje škroba u šećer, zbog čega postaje presladak, zrnate teksture ili tamni pri kuhanju. Umjesto toga, treba ga držati na hladnom i prozračnom mjestu sobne temperature, primjerice u košari u smočnici.

Češnjak i luk

Cijele glavice luka i češnjaka također ne treba držati u hladnjaku. Hladno i vlažno okruženje može uzrokovati da postanu mekani, pljesnivi i da se brzo pokvare. Treba ih čuvati na tamnom i prozračnom mjestu, poput smočnice, i odvojeno od krumpira.

Med

Zbog izrazito niskih temperatura u hladnjaku prirodni šećeri u medu kristaliziraju se, zbog čega on gubi glatku teksturu i postaje čvrst i grudast. Stoga je medu mjesto u smočnici, a za posluživanje je najbolje odabrati hermetički zatvorenu posudu.

Kruh

Iako se ostaci kruha mogu čuvati u zamrzivaču, hladnjak treba izbjegavati jer će se u njemu kruh i peciva brzo osušiti. Kruh treba držati na hladnom i suhom mjestu koje omogućuje cirkulaciju zraka, ali ga ne izlaže vlazi.

Banane

Za razliku od zrelih jabuka ili bobičastog voća, bananama nije mjesto u hladnjaku, osobito ako su još zelene. U hladnom okruženju proces zrenja se zaustavlja. Tek kad su potpuno zrele, mogu se nakratko staviti u hladnjak. Kako bi se spriječilo gnječenje, banane je najbolje objesiti ili ih držati u zdjeli, odvojene od drugog voća, piše Index.